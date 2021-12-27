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Институту национальной безопасности – 75 лет. Поздравления направил Президент

27 декабря 2021 07:35
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Новости Беларуси. Институту национальной безопасности Беларуси – 75. Коллектив поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Институту национальной безопасности – 75 лет. Поздравления направил Президент-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Эта юбилейная дата символизирует славные традиции подготовки истинных патриотов, посвятивших свою жизнь исключительно важному и ответственному делу обеспечения государственной безопасности. Благодаря стараниям многих поколений педагогов и наставников непрерывно совершенствуется учебный процесс, ведутся актуальные научные исследования, изучается опыт работы ведущих спецслужб мира.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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