Институту национальной безопасности – 75 лет. Поздравления направил Президент

Новости Беларуси. Институту национальной безопасности Беларуси – 75. Коллектив поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Институту национальной безопасности Беларуси – 75. Коллектив поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта юбилейная дата символизирует славные традиции подготовки истинных патриотов, посвятивших свою жизнь исключительно важному и ответственному делу обеспечения государственной безопасности. Благодаря стараниям многих поколений педагогов и наставников непрерывно совершенствуется учебный процесс, ведутся актуальные научные исследования, изучается опыт работы ведущих спецслужб мира.