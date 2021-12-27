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В Барановичах открылся музей, где каждый может попробовать себя в роли монаха-переписчика Библии

27 декабря 2021 06:35
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Новости Беларуси. Путешествие по страницам самой древней книги мира – Библии. В барановичском катехетическом колледже имени Зигмунда Лозинского расположился необычный музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Барановичах открылся музей, где каждый может попробовать себя в роли монаха-переписчика Библии-1

Виртуальный гид помогает проникнуться жизнью и бытом тех народов, которые нашли отражение в древнем писании. Здесь же можно познакомиться со стародавней мировой конфессией – иудаизмом, прарелигией всех христиан. В музее представлены десятки экземпляров Библий из Греции, Китая, Испании, стран Африки и даже со шрифтом Брайля. Авторы экспозиции воссоздали момент, когда были обнаружены самые ценные для мировой истории кумранские свитки. А еще каждый пришедший может примерить на себя роль монаха-переписчика Святого Писания.   

В Барановичах открылся музей, где каждый может попробовать себя в роли монаха-переписчика Библии-4

Ксендз Павел, настоятель прихода Милосердия Божьего и Матери Божьей Остробрамской:  
Для многих Библия – это просто книга. Мы хотели показать, чем на самом деле она является. Что это в первую очередь Божие слово. Как это было на протяжении истории и перелома веков, и что она значит для нас. Мы также предлагаем каждому желающему, вне зависимости от конфессии, написать Библию на свитке. Мы переписываем Старый и Новый Завет. Этим самым каждый человек входит в историю. Это будет таким нашим белорусским аналогом именно написанной, не напечатанной, а написанной Библии.   

В Барановичах открылся музей, где каждый может попробовать себя в роли монаха-переписчика Библии-7

Музей открыт и в будние, и в выходные дни с 10:00 до 18:00. Прийти может абсолютно любой желающий, вне зависимости от своего вероисповедания.

# Музей # общество # Фотофакт

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