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В Беларуси пересмотрят перечень заболеваний, освобождающих от воинской службы

21 января 2023 12:47
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Новости Беларуси. Возможность посвятить свою жизнь служению родной стране и в случае необходимости встать на ее защиту появится у большего числа белорусов. Военное ведомство совместно с Минздравом откорректируют требования к состоянию здоровья всех категорий военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси пересмотрят перечень заболеваний, освобождающих от воинской службы-1

Пересмотреть подход к отбору кандидатов решили из-за обращений самих граждан. Сегодня банальное плоскостопие, незначительное ухудшение зрения может стать преградой для молодых людей, мечтающих служить по контракту или поступить в Военную академию. Перечни заболеваний, которыми пользуются комиссии, устарели и требуют обновления.

В Беларуси пересмотрят перечень заболеваний, освобождающих от воинской службы-4

Полина Бурбуть:
Если бы требования изменились именно на этой медкомиссии, то я бы очень была счастлива, потому что это мечта и очень хочется ее реализовать на самом деле.

В Беларуси пересмотрят перечень заболеваний, освобождающих от воинской службы-7

Денис Копачель:
У меня были проблемы со здоровьем, тоже хотел поступать в кадетское, но не мог. Я действительно вижу это как свою жизнь. У меня с детства как поставлено, так я к этому иду, не просто для галочки, а именно цель.

В Беларуси пересмотрят перечень заболеваний, освобождающих от воинской службы-10

Требования по здоровью к кандидатам намерены ослабить. Это сэкономит время молодежи и гражданских медиков. При этом, внося изменения, специалисты постараются соблюсти баланс: дать возможность служить тем, кто этого хочет и действительно сможет выполнять задачи по состоянию здоровья.

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# Армия Беларуси # общество # Полина Бурбуть # Денис Копачель # Фотофакт

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