В Беларуси пересмотрят перечень заболеваний, освобождающих от воинской службы

Новости Беларуси. Возможность посвятить свою жизнь служению родной стране и в случае необходимости встать на ее защиту появится у большего числа белорусов. Военное ведомство совместно с Минздравом откорректируют требования к состоянию здоровья всех категорий военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пересмотреть подход к отбору кандидатов решили из-за обращений самих граждан. Сегодня банальное плоскостопие, незначительное ухудшение зрения может стать преградой для молодых людей, мечтающих служить по контракту или поступить в Военную академию. Перечни заболеваний, которыми пользуются комиссии, устарели и требуют обновления.

Полина Бурбуть:

Если бы требования изменились именно на этой медкомиссии, то я бы очень была счастлива, потому что это мечта и очень хочется ее реализовать на самом деле.

Денис Копачель:

У меня были проблемы со здоровьем, тоже хотел поступать в кадетское, но не мог. Я действительно вижу это как свою жизнь. У меня с детства как поставлено, так я к этому иду, не просто для галочки, а именно цель.