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В Беларуси переработали более 700 тыс. тонн вторичных ресурсов за 9 месяцев 2025-го

30 октября 2025 06:44
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В Беларуси растет объем переработки отходов. С января по сентябрь собрано свыше 700 тысяч тонн вторичных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Беларуси переработали более 700 тыс. тонн вторичных ресурсов за 9 месяцев 2025-го-2

Ежегодно в стране образуется более четырех миллионов тонн мусора. Инфраструктура для его переработки продолжает развиваться. Функционируют 85 предприятий, осуществляющих сортировку. Также в ближайшее время в эксплуатацию будут введены три новых объекта – в Гомеле, Новополоцке и Волковысском районе. 

В Беларуси переработали более 700 тыс. тонн вторичных ресурсов за 9 месяцев 2025-го-4

Алексей Филанович, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Лидирующие позиции по темпам прироста по сбору, по различным видам отходов занимают Минская, Гомельская области. Прирост по отдельным видам составляет в соотношении с прошлым годом порядка 20-25 %.

В Беларуси переработали более 700 тыс. тонн вторичных ресурсов за 9 месяцев 2025-го-6

Татьяна Неживинская, начальник отдела землеустройства и капитального ремонта дворовой территории ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Произвели замену старых контейнеров железных на новые евроконтейнеры объемом 1 литр. С этого года мы перешли на новую систему сбора вторичных материальных ресурсов в взвешенном виде товаров упаковки из бумаги, стекла. Все раздельно собранные отходы у нас собираются в контейнеры и везут потом на досортировку.

Продолжается и модернизация техники для вывоза мусора. В столице, например, работает свыше 200 машин. В 2025 году планируется приобрести 24 новых мусоровоза.

# Экология # Мусор

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