Первые дни в армии – новобранцы активно осваивают азы воинского дела

Первые армейские шаги делают в эти дни тысячи новобранцев по всей стране. Военная служба делает из молодого человека мужественного защитника Родины, позволит приобрести полезный жизненный опыт, научит ценить настоящую дружбу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том числе в Минской военной комендатуре вчерашние призывники активно осваивают азы армейского дела. В ходе курса начальной военной подготовки – военнослужащие привыкают к новому распорядку дня, отрабатывают элементы строевого шага.
Андрей Ткач, командир роты пункта приема нового пополнения:
Любой солдат проходит свой путь, начиная с пункта приема пополнения. То есть мы начинаем работу с начальной военной подготовки, где показываем базовый уровень военных навыков. Соответственно, потом мы переходим на общевойсковую военную подготовку. Занимаемся различными предметами боевой подготовки, такими как огневая подготовка, тактическая подготовка, строевая подготовка, ну и общие воинские уставы. Акцент у нас идет больше на строевую подготовку. Подготовку различных плац-концертов к парадам либо к мероприятиям в других городах. Торжественные прохождения при встрече глав других государств либо просто иностранных делегаций. Но в основном мы проводим большую часть времени службы на плацу Минской военной комендатуры.
Служба – почетная миссия отдать свой долг родной Беларуси. После так называемой «учебки» – главный экзамен: церемония принятия военной присяги пройдет 22 ноября.