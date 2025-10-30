Первые дни в армии – новобранцы активно осваивают азы воинского дела

Андрей Ткач, командир роты пункта приема нового пополнения:

Любой солдат проходит свой путь, начиная с пункта приема пополнения. То есть мы начинаем работу с начальной военной подготовки, где показываем базовый уровень военных навыков. Соответственно, потом мы переходим на общевойсковую военную подготовку. Занимаемся различными предметами боевой подготовки, такими как огневая подготовка, тактическая подготовка, строевая подготовка, ну и общие воинские уставы. Акцент у нас идет больше на строевую подготовку. Подготовку различных плац-концертов к парадам либо к мероприятиям в других городах. Торжественные прохождения при встрече глав других государств либо просто иностранных делегаций. Но в основном мы проводим большую часть времени службы на плацу Минской военной комендатуры.

Служба – почетная миссия отдать свой долг родной Беларуси. После так называемой «учебки» – главный экзамен: церемония принятия военной присяги пройдет 22 ноября.