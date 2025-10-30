В Барановичах развивают подготовку по техническим и инженерным специальностям

В Барановичах начнут активнее готовить инженерные и технические кадры. Многоступенчатая подготовка специалистов важна для города с ускоренным социально-экономическим развитием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь продолжается строительство индустриального парка. На первом этапе это позволит создать свыше полутора сотен новых рабочих мест на современных производствах. Технопарк появится и на базе завода автоматических линий.

Максим Антонюк, председатель Барановичского горисполкома: Это возможность для нашей молодежи получить хорошую работу и остаться в том же месте, дальнейший стимул развития существующих предприятий. Мы являемся крупным промышленным центром. Здесь сконцентрированы большие заводы – это и будущая столица авиационная Беларуси, станкостроительный завод «Атлант», это заводы в холдингах МАЗ и МТЗ, и у каждого из этих заводов есть перспективы и планы на будущее.

Формировать инженерные компетенции начинают уже со школьной скамьи. Так, детский технопарк объединяет несколько лабораторий. В их создании участвовали ведущие предприятия Брестской области. Дополнительные занятия посещают более ста детей. Кроме профильных инженерных классов, в школе есть центр ранней профессиональной подготовки российского инновационного центра «Сколково».

Андрей Любас, заместитель директора по учебной работе средней школы № 1 имени С.И. Грицевца:

Упор мы делаем на инженерное образование, так как за инженерным образованием будущее нашей страны. Мы на примере современных технологий, на примере современного оборудования даем нашим учащимся понять то, что это востребовано, интересно и приведет к хорошему результату.

Руководители крупнейших промышленных предприятий вошли в состав научного совета Барановичского университета. Это позволит сделать исследования максимально практико-ориентированными. В колледже машиностроения готовятся открыть новые специальности. Ориентир – запрос нанимателей, которые уже разместили производства на площадке индустриального парка.