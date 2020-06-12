В Беларуси ожидаются грозы и ливни, объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Больше всего сейчас работы у энергетиков и коммунальных служб: зафиксировано более 50 случаев падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия оставила без электричества свыше 400 населенных пунктов.

Восстановительные работы продолжаются. Основные ведутся на севере страны. В общей сложности специалистам предстоит подключить к электроснабжению порядка 90 городов и деревень. Прошедшая 11 июня гроза сопровождалась шквалистым ветром и ливнями. В некоторых районах выпал град.