Богата витаминами и минералами – в Столбцовском районе выращивают спаржу

Вкусно и полезно. В Столбцовском районе выращивают редкую для Беларуси овощную культуру – спаржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Овощ богат витаминами и минералами, а еще он высокоэкологичный.

Ежедневно стручковой фасоли собирают около 250 килограммов. Все поставляют в торговые сети, рестораны и на рынок. Килограмм деликатеса стоит около 40 рублей. Для экспорта объем пока маловат, но есть куда расти. Несмотря на непогоду в 2025 году, за сезон собрали 5 тонн.

Ольга Гладкова, управляющий участком по производству спаржи:

Морозы нам дали очень печальную новость, потому что у нас как раз начался сезон всхожести наших побегов. Мы понесли убытки, так как она не любит холода, она любит тепло и влажность. Но мороз в этом году сыграл свою роль. Поэтому, конечно, мы понесли убытки. Рассчитывали мы на одну цифру того, что мы получим в этом году, но случилось так, как случилось, и от этого мы не застрахованы.

В стране производят только два вида спаржи – белую и зеленую. По сути, это одно и то же, просто зеленая растет под солнцем, а белая в земле. Сезон начинается в мае и заканчивается в середине июля. В другое время в магазинах реализуют импортный товар.