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В Беларуси проводят испытания супертрактора, который поручил создать Президент

27 января 2026 17:23
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Чтобы обеспечивать собственную экономическую устойчивость и не быть зависимыми от переменчивых настроений некоторых стран, важно поддерживать технологический суверенитет. Создать технику будущего, которая покорит мировые рынки, – такую задачу ставят перед белорусской промышленностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключ к ее выполнению не просто модернизация, а настоящая цифровая революция на производствах. Искусственный интеллект, роботы и 3D-сканирование уже сегодня помогают проектировать супертракторы, замещать импорт и выходить на новый уровень точности и эффективности.

В Беларуси проводят испытания супертрактора, который поручил создать Президент-2

Мощнее, технологичнее, функциональнее. Создать технику, которая не будет иметь аналогов во всем мире, глава государства поручил руководству МТЗ в ноябре 2025 года. Опытный образец уже готов. BELARUS-5425 – претендент на титул супертрактора. С мощностью в 542 лошадиные силы этот гигант способен непрерывно работать в течение 10 часов. При его проектировании специалисты использовали ряд передовых технических решений.

В Беларуси проводят испытания супертрактора, который поручил создать Президент-4

Игорь Земцов, генеральный конструктор Минского тракторного завода:
Мы никогда не изготавливали трактор с пневмоподвеской кабины. То есть это значительно снижает вибрацию, значительно снижает шум на оператора и улучшает его состояние, ощущения рабочей смены. По крайней мере, усталости будет меньше. 

Например, боковой подлокотник, который мы применяем для управления, по сути, происходит кистью одной руки. Это тоже серьезно влияет на утомляемость (снижает ее) и позволяет повысить эффективность.

В Беларуси проводят испытания супертрактора, который поручил создать Президент-6

Сейчас модель проходит полевые испытания. Трактор будут тестировать не менее тысячи моточасов. После успешного завершения BELARUS-5425 выйдет на рынки. Возможно, уже в следующем году. Параллельно специалисты осваивают и внедряют в производство новые технологии. Одна из последних – реверс-инжиниринг, или обратное сканирование.

В Беларуси проводят испытания супертрактора, который поручил создать Президент-8

Алина Мычко, корреспондент:
Все происходит благодаря 3D-сканеру. Лазерный луч анализирует форму объекта. Затем на основе этих данных специальное ПО воссоздает точную трехмерную цифровую модель детали.

В Беларуси проводят испытания супертрактора, который поручил создать Президент-10

Точность сканирования – до пяти сотых миллиметра. Примерно такая же толщина у человеческого волоса. Благодаря этому модель получается максимально приближенной по параметрам к оригиналу. Среди преимуществ обратного сканирования также высокая скорость.

В Беларуси проводят испытания супертрактора, который поручил создать Президент-12

В век стремительного научного прогресса модернизация промышленности – это вопрос экономического благосостояния страны. Рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация обозначены одним из приоритетов наступившей пятилетки. Планируется реализация 25 промышленных инвестпроектов. В их числе создание отечественного поезда в Фаниполе, собственного самолета – в Барановичах, а также возобновление судостроения в Пинском районе.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси

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