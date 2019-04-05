«Все вопросы решаются оперативно и на взаимовыгодных условиях». Как Региональная дирекция по Витебской области стала одной из самых лучших в «Белагропромбанке»

ОАО «Белагропромбанк», укрепляя свои позиции на основных сегментах финансового рынка страны, особое внимание уделяет развитию регионов. Это приоритетное направление в экономике Республики Беларусь. Региональная дирекция по Витебской области не только оказывает широкий спектр банковских услуг, но и является инициатором многих социальных проектов.

Олег Жингель, начальник Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк»:

В нашем регионе представлено 22 центра банковских услуг, они находятся в каждом районном центре, и в Витебске, и в крупных наших населённых пунктах таких, как Полоцк, Новополоцк, Орша, Глубокое, Лепель и 16 дополнительных офисов. Они в основном находятся в крупных городах и мы своим офисом представляем весь спектр банковских услуг. Услугами и продуктами «Белагропромбанка» пользуется порядка 165 тысяч клиентов. Пользуются абсолютно всеми продуктами: это и вклады, и денежные переводы, и кредитование, и ряд других продуктов, которые оказывает наш банк сегодня.

Банковские продукты, которые сегодня предоставляет «Белагропромбанк» – это широчайший спектр услуг. В последнее время многие клиенты отдают приоритет дистанционному банковскому обслуживанию: активно используются системы «Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг», растет популярность онлайн-депозитов и онлайн-кредитов.

Николай Бедратый, директор ООО «СТАЛЬНИК»:

В банке мы взяли льготный кредит на развитие и приобрели своё помещение. Очень удобно работает «Интернет-банкинг», в любой момент можно узнать, сколько денег на счёте, можно сделать выписку и произвести платежи. В бизнесе главное – развитие и с помощью «Белагропромбанка» мы увеличились в площади для производства, можем брать большие объёмы для изготовления и развиваться.

По результатам 2018 года, Региональная дирекция по Витебской области стала лидером в номинации «Идеологическая работа» среди финансовых и банковских учреждений. «Белагропромбанк» – активный участник многих социальных проектов, акций Витебского региона. Шефствует над социально-педагогическим классом в городском поселке Лиозно, каждый год сотрудники Дирекции оказывают помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сергей Бетеня, директор УПП «Витебский меховой комбинат»:

Этот банк, с которым приятно работать, и это заключается в том, что если возникают какие-то вопросы, оперативно принимаются какие-то решения. Здесь присутствует индивидуальный подход к каждому клиенту и все вопросы, которые необходимо решить, решаются оперативно и на взаимовыгодных условиях.

«Белагропромбанк» обслуживает предприятия всех отраслей – не только агропромышленный комплекс страны, но также предприятия нефтепереработки, автотранспорт и ряд других сфер. Благодаря банку активно развивается малый и средний бизнес региона.