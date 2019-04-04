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Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ

04 апреля 2019 20:15
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Новости Беларуси. Сохранить «легкие» планеты. В Беловежской пуще 4 апреля дали старт новому этапу восстановления болот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект носит статус «Всемирное наследие». Специалисты реанимируют одно из четырех крупнейших низинных болот мира - Дикое. Вмешательство человека – мера вынужденная. В ином случае дом для десятков видов птиц, растений и животных может исчезнуть. А ведь болоту уже больше 6 тысяч лет.

Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ-1

Спасти эти живописные места теперь можно только с помощью экскаватора. Еще в советское время здесь провели мелиорацию, построили каналы. Уровень грунтовых вод резко упал. Стала высыхать и часть болота по соседству. А, как известно, без воды нет и уникальной экосистемы.

Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ-4

Виктор Фенчук, координатор проекта:
Из-за того, что гидрологический режим нарушен, болото стоит сухим. Это значит, что растительные сообщества для болота характерные не могут там жить. Болото начинает зарастать древесно-кустарниковой растительностью. И те виды, для которых болото важно, они уже не могут жить, они уходят.   

Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ-7

Выход нашли – создать буфер между сельхозугодиями и болотом, а вместе с тем сохранить ценный природный объект. Для этого на площади в 330 гектаров соорудят 25 плотин.

Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ-10

Петр Колесникович, директор проектной организации:
Данная построенная перемычка будет создавать подпор воды. Не будет давать воде сбрасываться ниже по системе. Она будет задерживать воду. И она будет расходиться влево в болото для его заболачивания.   

Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ-13

Мелиорация затронула небольшую часть болота Дикое. Но аукнуться непродуманное осушение может в куда больших масштабах. Поэтому с работой над ошибками важно не опоздать.    

Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ-16

Дмитрий Груммо, заместитель директора Института экспериментальной ботаники:
Необходимо сегодня исправить. Болото находится в таком состоянии, что оно самостоятельно не может восстановиться. Это фактически, как тяжело больной человек, которому необходима санация при помощи врачей.

Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ-19

Тем более, речь идет не об одном пациенте. Здесь обитают 99 видов птиц. 14 из них занесены в Красную книгу. Именно болота привлекают сотни бердвотчеров из разных концов света.

Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ-22

Михаэль Громбахер, руководитель Европейского отдела Франкфуртского зоологического общества:
Это тоже такой мягкий вид туризма. Эта территория будет становиться более интересной для туристов, бурдвочеров. Потому что здесь обитает вертлявая камышовка. Будет одной из самых значимых территорий в Беларуси.

И это уже не первый подобный опыт по повторному заболачиванию. Не так давно таким же путем специалисты реанимировали болото Дикий Никор. Теперь важно привести в чувства и его старшего брата.           

Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ-25

Петр Бутрим: 
А это, для сравнения, практически нетронутая человеком часть болота Дикое. Примерно в таком виде оно существует около 6 тысяч лет. Таких древних и в то же время богатых по биологическому разнообразию в мире осталось совсем мало.

Перемычки на каналах планируют соорудить всего за несколько месяцев. А вот на полное восстановление болота уйдут десятилетия. Но чтобы увидеть его живым и заселенным, надо действовать уже сегодня.

# Водоемы Беларуси # общество # Виктор Фенчук # Дмитрий Груммо # Михаэль Громбахер # Фотофакт

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