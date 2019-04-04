Как спасают от последствий мелиорации болота в Беловежской пуще? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Сохранить «легкие» планеты. В Беловежской пуще 4 апреля дали старт новому этапу восстановления болот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект носит статус «Всемирное наследие». Специалисты реанимируют одно из четырех крупнейших низинных болот мира - Дикое. Вмешательство человека – мера вынужденная. В ином случае дом для десятков видов птиц, растений и животных может исчезнуть. А ведь болоту уже больше 6 тысяч лет.

Спасти эти живописные места теперь можно только с помощью экскаватора. Еще в советское время здесь провели мелиорацию, построили каналы. Уровень грунтовых вод резко упал. Стала высыхать и часть болота по соседству. А, как известно, без воды нет и уникальной экосистемы.

Виктор Фенчук, координатор проекта:

Из-за того, что гидрологический режим нарушен, болото стоит сухим. Это значит, что растительные сообщества для болота характерные не могут там жить. Болото начинает зарастать древесно-кустарниковой растительностью. И те виды, для которых болото важно, они уже не могут жить, они уходят.

Выход нашли – создать буфер между сельхозугодиями и болотом, а вместе с тем сохранить ценный природный объект. Для этого на площади в 330 гектаров соорудят 25 плотин.

Петр Колесникович, директор проектной организации:

Данная построенная перемычка будет создавать подпор воды. Не будет давать воде сбрасываться ниже по системе. Она будет задерживать воду. И она будет расходиться влево в болото для его заболачивания.

Мелиорация затронула небольшую часть болота Дикое. Но аукнуться непродуманное осушение может в куда больших масштабах. Поэтому с работой над ошибками важно не опоздать.

Дмитрий Груммо, заместитель директора Института экспериментальной ботаники:

Необходимо сегодня исправить. Болото находится в таком состоянии, что оно самостоятельно не может восстановиться. Это фактически, как тяжело больной человек, которому необходима санация при помощи врачей.

Тем более, речь идет не об одном пациенте. Здесь обитают 99 видов птиц. 14 из них занесены в Красную книгу. Именно болота привлекают сотни бердвотчеров из разных концов света.

Михаэль Громбахер, руководитель Европейского отдела Франкфуртского зоологического общества:

Это тоже такой мягкий вид туризма. Эта территория будет становиться более интересной для туристов, бурдвочеров. Потому что здесь обитает вертлявая камышовка. Будет одной из самых значимых территорий в Беларуси. И это уже не первый подобный опыт по повторному заболачиванию. Не так давно таким же путем специалисты реанимировали болото Дикий Никор. Теперь важно привести в чувства и его старшего брата.