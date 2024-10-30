Отмена ограничений на размер пенсии затронет порядка 110 тысяч пенсионеров

Человек неизменно остается в центре внимания государственной политики. А дети и пожилые белорусы – в особом фокусе. Новации указа о социальной поддержке, подписанного главой государства накануне, прокомментировали в Министерстве труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, сроки подачи заявления о назначении пенсии оптимизируются. Его можно будет предоставить как за месяц до достижения пенсионного возраста, так и в течение месяца после. Изменится и порядок определения заработка для исчисления пенсии. Работающие пенсионеры будут трудиться на более выгодных условиях. Все ограничения, касающиеся размера выплат, с нового года отменят.

Тадеуш Колошич, начальник ЖЭС № 23 УЖРЭП Октябрьского района Гродно:

Я полностью поддерживаю этот указ Президента о том, что выплаты работающим пенсионерам должны выплачиваться в полном объеме. Люди работают и должны получать достойную зарплату. Это очень важно, потому что остаются работать самые опытные, профессионалы своего дела, их не надо учить, им не надо дважды повторять одно и то же. Люди знают, что делать. Плюс пенсионеры – это ответственные люди, они воспитаны разными временами нашей истории белорусской.

Изменения коснутся порядка 110 тысяч пенсионеров. Это станет для пожилых людей хорошим стимулом трудиться дальше: передавать профессиональный опыт молодым и приносить пользу своей стране. Такие кадры востребованы.