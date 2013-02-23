В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооружённых Сил сегодня в Беларуси. 23 февраля по праву считается всенародным праздником, днём мужества и героизма всех поколений защитников. Памятные и праздничные мероприятия проходят по всей стране.

По традиции в День защитников Отечества Президент Александр Лукашенко возложил венок к монументу на площади Победы в Минске. Память погибших почтили высшие должностные лица страны, а также представители иностранных дипломатических миссий. Венки и цветы к Вечному огню легли от представителей православной и католической церквей, ветеранских организаций. Глава государства и все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

С последним ударом в набат зазвучали аккорды государственного гимна Беларуси. Затем церемонию продолжил торжественный марш сводной роты почётного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.