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В Беларуси отмечают День защитников Отечества и Вооружённых Сил

23 февраля 2013 14:43
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Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооружённых Сил сегодня в Беларуси. 23 февраля по праву считается всенародным праздником, днём мужества и героизма всех поколений защитников. Памятные и праздничные мероприятия проходят по всей стране.

По традиции в День защитников Отечества Президент Александр Лукашенко возложил  венок к монументу на площади Победы в Минске.  Память погибших почтили высшие должностные лица страны, а также представители иностранных дипломатических миссий. Венки и цветы к Вечному огню легли от представителей православной и католической церквей, ветеранских организаций. Глава государства и все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

С последним ударом в набат зазвучали аккорды государственного гимна Беларуси. Затем церемонию продолжил торжественный марш сводной  роты  почётного  караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День защитника Отечества # Александр Лукашенко # День защитника Отечества # общество

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