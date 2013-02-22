Новости Беларуси. Большинство жителей малых городов Беларуси заинтересованы в открытии гипермаркетов. Такие данные озвучили в Институте социологии Академии наук.

Специалисты провели исследование в 15 населенных пунктах страны и опросили более тысячи человек. Каждая третья семья на периферии тратит на продукты питания до 70% семейного бюджета, поэтому люди заинтересованы в скидках, которые, как правило предлагают гипермаркеты.

Их количество в республике растет. Только в Минске сегодня работает порядка 60 таких торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Котляров, директор института социологии Национальной академии наук республики Беларусь:

Люди поддерживают открытие супермаркетов во всех малых городах. По двум причинам: ниже цены на продукты питания, на товары широкого потребления. И второй момент: сегодня при больших покупках люди предпочитают не бегать по всему городу в маленькие магазины, а приехать в крупный супермаркет, купить то, что им нужно. И неделю по крайней мере не появляться, за исключением если нужен хлеб, кефир и так далее.