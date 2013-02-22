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Концепция развития наноиндустрии утверждена в Беларуси

22 февраля 2013 06:03
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Новости Беларуси. Концепция развития наноиндустрии утверждена в Беларуси. В первую очередь предлагается в ближайшие два года создать четыре базовых центра и оснастить уникальным научным оборудованием. Кроме того, планируется открыть на базе технопарка БНТУ специализированный инкубатор малого предпринимательства. Это позволит создать свыше 800 рабочих мест.

Реализация концепции в целом позволит к 2016 году увеличить экспорт нанотехнологической продукции до 12 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Государственная политика в области науки

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