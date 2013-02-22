Международная Олимпиада по математике впервые проходит в Могилеве

Новости Беларуси. Могилев собрал самых талантливых студентов-математиков из разных уголков мира. В областном центре, причем впервые в Беларуси, проходит Международная Олимпиада по математике. Македония, Россия, Таджикинстан, Словения, Кыргызстан – полсотни студентов и аспирантов из разных государств.

Интеллектуальное состязание проходит в форме тестирования. На выполнение дается 5 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах у могилевских математиков на будущий год – значительно расширить географию стран-участниц.

Юрий Безуглов, студент (Россия):

Олимпиада интересная, заданий много.

В Международной Олимпиаде я участвую впервые. Мне понравилось.

Виталий Замураев, доцент кафедры высшей математики Белорусско-Российского университета:

Организация Международной Олимпиады – сложное дело. Несмотря на то, что один предмет, разные страны и вузы.

Лучшие, самые одаренные студенты. Наши студенты на их фоне выглядят очень хорошо, мы регулярно участвуем в Международных Олимпиадах и привозим дипломы и медали.