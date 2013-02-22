Прямой эфир

Международная Олимпиада по математике впервые проходит в Могилеве

22 февраля 2013 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могилев собрал самых талантливых студентов-математиков из разных уголков мира. В областном центре, причем впервые в Беларуси, проходит Международная Олимпиада по математике. Македония, Россия, Таджикинстан, Словения, Кыргызстан – полсотни студентов и аспирантов из разных государств.

Интеллектуальное состязание проходит в форме тестирования. На выполнение дается 5 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах у могилевских математиков на будущий год – значительно расширить географию стран-участниц.

Юрий Безуглов, студент (Россия):
Олимпиада интересная, заданий много.
В Международной Олимпиаде я участвую впервые. Мне понравилось.

Виталий Замураев, доцент кафедры высшей математики Белорусско-Российского университета:
Организация Международной Олимпиады – сложное дело. Несмотря на то, что один предмет, разные страны и вузы.
Лучшие, самые одаренные студенты. Наши студенты на их фоне выглядят очень хорошо, мы регулярно участвуем в Международных Олимпиадах и привозим дипломы и медали.

# общество # Белорусская наука # Виталий Замураев # Белорусско-Российский университет

Другие новости рубрики

Все новости
22 февраля 2013 06:03

Концепция развития наноиндустрии утверждена в Беларуси

Акция БРСМ «Служим Беларуси». 21 февраля в Республиканском доме молодежи чествовали лучших военнослужащих
21 февраля 2013 12:42

Акция БРСМ «Служим Беларуси». 21 февраля в Республиканском доме молодежи чествовали лучших военнослужащих

Стефания Станюта. Легенда белорусской сцены, которая плакала прямо в кинозале, увидев себя некрасивой на экране
21 февраля 2013 08:42

Стефания Станюта. Легенда белорусской сцены, которая плакала прямо в кинозале, увидев себя некрасивой на экране