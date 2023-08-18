Общий намолот зерна в Беларуси превысил 6,2 млн тонн

Новости Беларуси. Завершение жатвы в южных регионах страны Министерство сельского хозяйства и продовольствия прогнозирует уже к концу нынешней недели. Хотя продуктивность полей и ниже прошлогодней, средний намолот более 33 центнеров с гектара по зерновой группе и около 30 центнеров – по маслосеменам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы жатвы сложились на уровне в 3-4 % за день, вместо 6 % по заданию, озвученному Президентом. Как пояснили в ведомстве, основной сдерживающий фактор – дожди. Но в последние дни установилась сухая погода, и аграрии ускорились.

В Беларуси на 18 августа убрали около 83 % культур: более 82 % зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 88 % рапса. Всего намолочено зерна, включая рапс, 6 209 тысяч тонн, из них 5 277 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и 932 тысяч тонн рапса. Параллельно с уборкой идет теребление и заготовка льна, льнотресты. На сегодня лен вытереблен более чем на 93 % площадей страны. Начаты работы по уборке льнотресты, собрано около 22 тысяч тонн.