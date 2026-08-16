«Надо относиться к здоровью по-партнерски!» Как закрепить молодежь в регионах? Интервью с Александром Стомой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Учился на хирурга, а стал лором. Как это произошло? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А как вы выбрали свою специализацию? Вы же учились на хирурга.

Александр Стома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Всю жизнь хотел быть хирургом. Есть наши желания, есть наши возможности, есть реальность. Когда я учился в мединституте, он имел союзное распределение, и выпускники Витебского мединститута котировались выше Гродненского, Минского. И у нас было всесоюзное распределение. Часть моих коллег уехали работать на Красноярскую железную дорогу. Интернатуру я проходил как врач-хирург. Когда мы заканчиваем мединститут, нам дают корочки, что ты закончил и присвоена квалификация «Врач» по специальности «Лечебное дело». А интернатура дает уже непосредственно возможность работать по избранной специальности. Я интернатуру прошел по хирургии, а распределен был работать хирургом в Могилевский здравотдел. Приезжаю туда, и мне говорят: а нам хирурги не нужны. Нам нужны лор-врачи, завтра садишься на прием в поликлинику. До сих пор помню, поликлиника №6, шинный комбинат. Я говорю, так у меня лор-болезнь – две недели на четвертом курсе. Говорят: ничего, зато у нас доктор Фатеев Вальтер Иосифович, с которым я работал уже три года, в отпуске не был. Таким макаром, методом проб и ошибок… Главное – найти себе хорошего наставника. Как принимали молодых специалистов в Полоцке? Как закрепить их в регионах?

Александр Осенко:

Как вы, в свою очередь, в полоцкой больнице принимали молодых специалистов? У вас есть какие-то лайфхаки для того, чтобы взять их на вооружение? Александр Стома:

Они сейчас есть везде. Единственное, что это должно все использоваться в разумных пределах. Есть такой институт, как наставничество. За каждым молодым специалистом закрепляется наставник, который показывает, рассказывает, обучает. Но это не стало чрезмерной опекой над молодыми специалистами. Они должны привыкать думать самостоятельно, спрашивать, учиться. Александр Осенко:

Как их удержать в регионе?

Александр Стома:

Сейчас по роду деятельности у меня в курации пять районов Витебской области. Это одна из самых обширных таких зон – Шумилинский район, Полоцкий, Ушачй, Россоны, Верхнедвинск. И когда работаешь и встречаешься с молодыми специалистами, почему-то на меня упор делают именно как на сотрудника здравоохранения. Жилье почти везде предоставляется. Достойная оплата труда – то же самое. Какие-то еще вопросы тоже решаются. Но здесь играет роль предыдущее время, когда спрашивают у ребенка еще на стадии, когда он еще ученик школы: куда ты хочешь поступать? Ответ неоднозначный – в Минск. То есть все мы стремимся жить в большом городе. Александр Осенко:

То есть без определения даже будущей профессии? Александр Стома:

Да. И, допустим, тот же доктор, специалист, который приехал в Верхнедвинск или в Россоны, он еще только приехал туда, но он уже строит свою судьбу на том, что он должен куда-то уехать. Как стаж в медицине помогает в депутатской деятельности?

Александр Осенко:

Находясь сейчас в Минске, вы входите в состав Комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей. Медицинское прошлое, медицинский стаж в чем помогает? Александр Стома:

Во-первых, если взять то учреждение, которым я последним руководил, это была Полоцкая центральная городская больница. Учреждение в те времена насчитывало около 3 000 сотрудников. И когда я уходил, бюджет нашей организации был около 70 миллионов. То есть ты уже хочешь не хочешь – у тебя есть потребность распоряжаться этими финансами. Комиссия по бюджету и финансам – это тоже планирование, только в масштабах страны. И такие документы, как бюджет, Налоговый кодекс, внебюджетный фонд учреждений соцзащиты. И вообще у нас есть такое разделение труда, и все законопроекты, которые касаются здравоохранения и социальной сферы, закреплены в нашей Комиссии за мной. Поэтому все равно остается. И плюс есть Комиссия по здравоохранению, в которой есть тоже медицинские работники. Тем не менее, допустим, сейчас идет работа над Кодексом о здравоохранении, принимают участие все медики, которые сейчас находятся и исполняют свои депутатские обязанности. Надо относиться к здоровью по-партнерски Александр Осенко:

В одном из интервью вы сказали такой тезис, что забота о здоровье человека – это не только проблема системы здравоохранения, а надо относиться к своему здоровью по-партнерски. Расшифруйте этот тезис.