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Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара

10 ноября 2023 09:12
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сытный английский завтрак. Для этого понадобится красная фасоль, яйца, шампиньоны, хлеб, зерновая горчица, лук, чеснок, бекон и томатная паста.

Традиционный английский завтрак – это не всегда пресловутая овсянка. Скорее, традиционным завтраком в Британии считается яичница с жареным беконом и фасолью. Это очень сытный и питательный завтрак.

Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара-1

Нарезаем лук и чеснок. Их мы будем использовать для зажарки фасоли. Также нарежем немного зелени. Это придаст блюду свежести и ярких красок.

Английский (он же полный) завтрак появился во времена Викторианской эпохи, когда люди усиленно работали в тяжелых погодных условиях в Великобритании. Именно тогда у британцев появилась привычка плотно завтракать, ведь нужно было заряжаться энергией и силой на целый день.

Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара-4

Грибы режем пополам. Нарезаем шампиньоны крупно, так как они уменьшатся в объеме.

Приступаем к обжарке. В разогретый сотейник добавляем немного растительного масла, отправляем туда лук и чеснок.

Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара-7

На отдельной сковородке обжариваем хлеб. На другой сковородке обжарим бекон на капельке масла.

Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара-10

Добавляем красную фасоль к луку с чесноком. Теперь нужно добавить томатную пасту.

Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара-13

Я рекомендую использовать новинку от Минского маргаринового завода, томатную пасту торговой марки «ВкуSноВ». Несоленая, без добавления ГМО, красителей и усилителей вкуса. Можно добавлять в супы, использовать как основу соуса для пиццы. Походит для приготовления голубцов, плова и картошки. Вкусная, густая, ароматная, томатная, универсальная. Сделает любое ваше блюдо шедевром.

Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара-16

Добавляем две столовые ложки томатной пасты и перемешиваем. Сюда же – одну чайную ложку французской горчицы. Протушиваем 2-3 минуты, добавляем немного молотого перца. Еще раз перемешиваем и снимаем с плиты.

Обжаренный бекон снимаем на бумагу, чтобы убрать лишний жир.

Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара-19

На сковороде после бекона обжариваем грибы. При обжарке шампиньонов важно, чтобы сковорода была очень горячей. Так грибы не пустят влагу. Солим шампиньоны в конце. На обжарку уйдет порядка 2 минут.

Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара-22

Берем два яйца и жарим глазунью. Глазунью не солим, накрываем крышкой и жарим две минуты.

Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара-25

Выкладываем секторами на блюдо фасоль, подсоленные грибы, глазунью, два ломтика хлеба, бекон. Добавляем немного зелени.

Завтрак в английском стиле готовится очень быстро. Блюдо получается сытным, ароматным, красивым, а бекон придает копченый аромат всем ингредиентам.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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