Готовим английский завтрак с яйцом и беконом. Рецепт сытного блюда от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим сытный английский завтрак. Для этого понадобится красная фасоль, яйца, шампиньоны, хлеб, зерновая горчица, лук, чеснок, бекон и томатная паста. Традиционный английский завтрак – это не всегда пресловутая овсянка. Скорее, традиционным завтраком в Британии считается яичница с жареным беконом и фасолью. Это очень сытный и питательный завтрак.

Нарезаем лук и чеснок. Их мы будем использовать для зажарки фасоли. Также нарежем немного зелени. Это придаст блюду свежести и ярких красок. Английский (он же полный) завтрак появился во времена Викторианской эпохи, когда люди усиленно работали в тяжелых погодных условиях в Великобритании. Именно тогда у британцев появилась привычка плотно завтракать, ведь нужно было заряжаться энергией и силой на целый день.

Грибы режем пополам. Нарезаем шампиньоны крупно, так как они уменьшатся в объеме. Приступаем к обжарке. В разогретый сотейник добавляем немного растительного масла, отправляем туда лук и чеснок.

На отдельной сковородке обжариваем хлеб. На другой сковородке обжарим бекон на капельке масла.

Добавляем красную фасоль к луку с чесноком. Теперь нужно добавить томатную пасту.

Я рекомендую использовать новинку от Минского маргаринового завода, томатную пасту торговой марки «ВкуSноВ». Несоленая, без добавления ГМО, красителей и усилителей вкуса. Можно добавлять в супы, использовать как основу соуса для пиццы. Походит для приготовления голубцов, плова и картошки. Вкусная, густая, ароматная, томатная, универсальная. Сделает любое ваше блюдо шедевром.

Добавляем две столовые ложки томатной пасты и перемешиваем. Сюда же – одну чайную ложку французской горчицы. Протушиваем 2-3 минуты, добавляем немного молотого перца. Еще раз перемешиваем и снимаем с плиты. Обжаренный бекон снимаем на бумагу, чтобы убрать лишний жир.

На сковороде после бекона обжариваем грибы. При обжарке шампиньонов важно, чтобы сковорода была очень горячей. Так грибы не пустят влагу. Солим шампиньоны в конце. На обжарку уйдет порядка 2 минут.

Берем два яйца и жарим глазунью. Глазунью не солим, накрываем крышкой и жарим две минуты.