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Музей истории ВОВ открыли 79 лет назад. Как создавались знаковые экспозиции?

10 ноября 2023 12:41
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Музей истории ВОВ открыли 79 лет назад. Как создавались знаковые экспозиции?-1

В октябре 1944-го музей Великой Отечественной войны впервые распахнул свои двери и представил посетителям две знаковые экспозиции. В 2023 году Музей истории Великой Отечественной отметил свое 79-летие.

Зал Победы выполнен в виде стеклянного купола берлинского Рейхстага. Здесь принимают присягу военнослужащие, вручают погоны офицерам и проводят посвящение в пионеры.

Музей истории ВОВ открыли 79 лет назад. Как создавались знаковые экспозиции?-4

Римма Рум, заместитель директора по научной работе Музея истории Великой Отечественной войны:
Самый светлый и торжественный зал музея. В этом зале вписаны золотыми буквами имена Героев СССР и Полных кавалеров ордена Славы разных национальностей, которые участвовали в освобождении Беларуси. Всего 2 143 имени Героев СССР. Также наименование фронтов, корпусов дивизий и партизанских формирований, которые отличились в это время.

Подробности в видео.

# Музеи # общество # Вероника Макаревич # Римма Рум # Фотофакт

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