Музей истории ВОВ открыли 79 лет назад. Как создавались знаковые экспозиции?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В октябре 1944-го музей Великой Отечественной войны впервые распахнул свои двери и представил посетителям две знаковые экспозиции. В 2023 году Музей истории Великой Отечественной отметил свое 79-летие.

Зал Победы выполнен в виде стеклянного купола берлинского Рейхстага. Здесь принимают присягу военнослужащие, вручают погоны офицерам и проводят посвящение в пионеры.