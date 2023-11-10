Музей истории ВОВ открыли 79 лет назад. Как создавались знаковые экспозиции?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В октябре 1944-го музей Великой Отечественной войны впервые распахнул свои двери и представил посетителям две знаковые экспозиции. В 2023 году Музей истории Великой Отечественной отметил свое 79-летие.
Зал Победы выполнен в виде стеклянного купола берлинского Рейхстага. Здесь принимают присягу военнослужащие, вручают погоны офицерам и проводят посвящение в пионеры.
Римма Рум, заместитель директора по научной работе Музея истории Великой Отечественной войны:
Самый светлый и торжественный зал музея. В этом зале вписаны золотыми буквами имена Героев СССР и Полных кавалеров ордена Славы разных национальностей, которые участвовали в освобождении Беларуси. Всего 2 143 имени Героев СССР. Также наименование фронтов, корпусов дивизий и партизанских формирований, которые отличились в это время.
Подробности в видео.