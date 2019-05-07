Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске

Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По церковной традиции утром тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться за тех, кого с нами уже нет. По религиозному календарю это приходится на девятый день после Пасхи. Само слово Радуница обозначает «радость» от Воскресения Господня. Сегодня этой радостью священники призывают делиться с умершими.
Молился о душах усопших сегодня и Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. Он провел заупокойную литургию и панихиду в Лазаревском храме на Северном кладбище столицы.
После службы принято посещать могилы, наводить там порядок, приносить цветы и зажигать свечу – символ памяти.