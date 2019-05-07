Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске

По церковной традиции утром тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться за тех, кого с нами уже нет. По религиозному календарю это приходится на девятый день после Пасхи. Само слово Радуница обозначает «радость» от Воскресения Господня. Сегодня этой радостью священники призывают делиться с умершими.