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Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске

07 мая 2019 11:23
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Новости Беларуси. День поминания предков или Пасха для усопших. У православных христиан – Радуница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске-1

По церковной традиции утром тысячи верующих приходят в церкви, чтобы помолиться за тех, кого с нами уже нет. По религиозному календарю это приходится на девятый день после Пасхи. Само слово Радуница обозначает «радость» от Воскресения Господня. Сегодня этой радостью священники призывают делиться с умершими.

Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске-4

Молился о душах усопших сегодня и Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. Он провел заупокойную литургию и панихиду в Лазаревском храме на Северном кладбище столицы.

Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске-7

После службы принято посещать могилы, наводить там порядок, приносить цветы и зажигать свечу – символ памяти.

Митрополит Павел провёл богослужение в Лазаревском храме на Северном кладбище в Минске-10

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Павел # Фотофакт

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