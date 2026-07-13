Новости по тегу #Андрей Кудрицкий

За незаконные посевы составлено более 600 административных протоколов.
Главный вывод простой: быстрые деньги в теневом бизнесе – это путь к тюремному сроку и разрушенным судьбам.
Правоохранители нацелены на выявление фактов незаконного оборота дурмана растительного происхождения и обращают внимание: в случае обнаружения незаконных насаждений владельцу участка грозит штраф, а возделывание таких растений с целью сбыта наказывается лишением свободы.
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