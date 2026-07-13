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Новости по тегу #Андрей Кудрицкий

Около 70 тонн мака и конопли выявили сотрудники МВД за июнь 2026-го в ходе спецоперации
13 июля 2026 06:58

Около 70 тонн мака и конопли выявили сотрудники МВД за июнь 2026-го в ходе спецоперации

МВД: интернет является основной площадкой для совершения наркопреступлений
13 февраля 2026 06:12

МВД: интернет является основной площадкой для совершения наркопреступлений

МВД проводит спецпрограмму «Мак» по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений
05 июня 2025 07:29

МВД проводит спецпрограмму «Мак» по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений

В Беларуси отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений – МВД
10 апреля 2024 10:53

В Беларуси отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений – МВД

Около 300 кг наркотиков и психотропов изъяли на границе за 9 месяцев 2023-го
07 ноября 2023 17:01

Около 300 кг наркотиков и психотропов изъяли на границе за 9 месяцев 2023-го

В Беларуси с начала 2023-го задержаны более 2 тысяч наркопреступников
20 июля 2023 10:39

В Беларуси с начала 2023-го задержаны более 2 тысяч наркопреступников

Белорусский милиционер в свой выходной пошёл за грибами и задержал наркокурьера
16 ноября 2022 19:34

Белорусский милиционер в свой выходной пошёл за грибами и задержал наркокурьера

Изнасиловал и избил 7-летнюю девочку. Под Лидой задержали педофила
24 января 2022 13:44

Изнасиловал и избил 7-летнюю девочку. Под Лидой задержали педофила