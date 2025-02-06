Беларусь отправила гуманитарный груз в Кению по поручению Александра Лукашенко

Подставить плечо в кризисной ситуации всегда готова Беларусь. По поручению главы государства, для преодоления последствий масштабных наводнений и затоплений, охвативших Кению, наша страна сформировала гуманитарный груз для жителей пострадавших территорий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, природный катаклизм произошел минувшей весной, оказав серьезное негативное влияние на экономику и социальную сферу Кении. Жертвами стихии стали свыше 290 человек, более 278 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Всего из-за последствий наводнений с трудностями столкнулись более 400 тысяч местных жителей. Беларусь собрала семь тонн гуманитарной помощи общей стоимостью в полмиллиона рублей. Сегодня на базе республиканского отряда спецназначения «Зубр» под координацией Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялась погрузка и отправка гуманитарного груза.

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

По поручению главы государства выполняется комплекс мероприятий по оказанию гуманитарной помощи Кении, которая пострадала от наводнения. Помощь эта адресная, она согласована с кенийской стороной. В ее состав вошли каркасные палатки, а также одежда и обувь как для взрослых, так и для детей.