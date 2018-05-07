Вальс с министром труда и парад оркестров: как в Беларуси готовятся ко Дню Победы

Новости Беларуси. Беларусь готовится ко Дню Великой Победы. В 73 раз наступит победное 9 мая – без преувеличения народный и всеми любимый праздник,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его отголоски уже видны и слышны. Поздравляют ветеранов школьники, студенты и курсанты Военной академии. Так у стелы «Минск–город- герой» 7 мая встречали передвижной музей на колёсах. Он дает возможность не только узнать об артефактах Великой отечественной или послушать пластинки на чудом сохранившемся патефоне, но и примерить военную форму. А у Тракторного завода прошёл парад оркестров. В Ждановичах ветеранов поздравляла лично министр.

Бессмертная песня Тухманова и праздник с сединою на висках. Сегодня у МТЗ устроили парад духовых оркестров. Восемь коллективов приехали со всей Беларуси.

Вячеслав Пацино, дирижер народного духового оркестра ДК МТЗ:

Как говорил Александр Васильевич Суворов – великий полководец – музыка удесятеряет силы перед боем. Она подбадривает воинов. И всегда является неотъемлемым атрибутом всех праздников. И тем более Дня Победы.

Музыка звучит именно здесь не случайно. Судьба одного из промышленных гигантов страны связана с Великой Победой. Из числа ветеранов, трудившихся на МТЗ, сейчас в живых остался 61 человек.

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:

Наш завод начал строительство в 1939 году. Но война не дала завершить эти работы. Наши работники в то время участвовали в боевых действиях. И когда закончилась война, они пришли на завод восстанавливать его. И затем работать.

Иван Пригожинский Победу встретил 18-летним парнем. Сегодня и он – в списках почетных гостей на празднике.

Иван Пригожинский, ветеран ВОВ:

Главное – это мир. И дружба между народами. Чтобы не было больше такой страшной войны.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Ну и куда же без атмосферы того времени. Здесь под знаменитую «Катюшу» организовали настоящую полевую кухню. И каждый желающий мог попробовать ту самую солдатскую кашу.

А это уже стела «Минск – город-герой». Сюда за два дня до праздника прибыл передвижной музей. В автобусе Победы, как его прозвали, артефакты времён ВОВ. Муляжи оружия, амуниция, личные вещи солдат. Потрогать гимнастерку, в которой штурмовали Берлин, и попасть в виртуальный бой: в Минске открылся передвижной музей ВОВ

А это, если вы не узнали, министр труда и соцзащиты. Ирина Костевич вместе с коллегами 7 мая посетила Республиканский интернат ветеранов войны и труда. Устроив его подопечным настоящий концерт.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

У нас традиция, мы каждый год приезжаем сюда, где ветераны войны действительно нашли себе уютный дом, и поздравляем их с этим праздником.

Со сцены звучали военные песни и стихи. Среди зрителей – полсотни человек. Это бывшие фронтовики и труженики тыла. Которые, несмотря на возраст, ведут активный образ жизни.

Людмила Шарай, директор ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда:

Мы стараемся сделать им обстановку домашнюю, чтобы они чувствовали себя как дома. Потому что, в силу разных обстоятельств, кто-то остался один. Мы отдаем им все тепло души.