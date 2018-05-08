В курортном пригороде Гомеля из-за нашествия короеда уничтожают вековые сосны
Новости Беларуси. В Гомеле короед добрался до главного курортного пригорода. Жители поселка Чёнки, а также отдыхающие в местных санаториях, уже несколько дней наблюдают за удалением вековых сосен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Визитная карточка курорта, как и остальные сосновые леса юго-востока страны, стала жертвой верхушечного и шестизубого короедов. Первые признаки заражения были заметны еще осенью, в последние же недели деревья высыхают прямо на глазах.
Татьяна Савченко, жительница Чёнок:
Сначала первое дерево начало становится сухим и желтеть. Через какое-то время – две недели, максимум три недели, но не месяц и не два. У нас действительно существует эта проблема.
Михаил Лебедев, арборист:
Когда пилили, было видно невооруженным глазом – все дерево в отверстиях. Из этих отверстий, как только заводим бензопилу, начинают выскакивать жуки.
Единственный эффективный способ борьбы с короедом – санитарные рубки с последующим сжиганием древесных остатков. Спасти зараженные вековые сосны фактически невозможно, обработка химическими препаратами малоэффективна из-за биологических особенностей жука: большую часть жизни он находится под надежной защитой внутри дерева.
Людмила Савчук, жительница Чёнок:
Сосны – это визитная карточка Чёнок. С детьми ходим гулять – сосны, такой воздух. Люди приезжают из Москвы, откуда только ни приезажют, и все увозят воспоминания об этих соснах.
Вадим Третьяк, председатель Чёнковского сельского исполнительного комитета:
Мера, конечно, вынужденная. И в первую очередь это связано с безопасностью людей, которые здесь массово отдыхают. Для того, чтобы о них осталась какая-то история, было принято решение от земли оставить определенную их часть.
Пока под топор пустили порядка 10 деревьев. На курорте не теряют надежды, что сплошной вырубки удастся избежать.