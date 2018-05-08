В курортном пригороде Гомеля из-за нашествия короеда уничтожают вековые сосны

Новости Беларуси. В Гомеле короед добрался до главного курортного пригорода. Жители поселка Чёнки, а также отдыхающие в местных санаториях, уже несколько дней наблюдают за удалением вековых сосен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь поражения почти 12,5 тысяч га: как в Беларуси борются с нашествием жука-короеда

Визитная карточка курорта, как и остальные сосновые леса юго-востока страны, стала жертвой верхушечного и шестизубого короедов. Первые признаки заражения были заметны еще осенью, в последние же недели деревья высыхают прямо на глазах.