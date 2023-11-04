В Беларуси определили порядок формирования народного ополчения

Новости Беларуси. Правительство определило порядок формирования народного ополчения. Они предусмотрены в системе территориальной обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оптимальная численность отряда, как правило, не должна превышать 100 человек. Решение о необходимости их развертывания принимают местные власти. Задача народного ополчения в критических ситуациях – патрулирование улиц и выставление постов для предотвращения и пресечения правонарушений. Комплектование отрядов будет осуществляться на добровольной основе.