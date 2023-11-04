Персонажи из мифов гуляют по белорусским улицам – автор «Минской мистики» рассказала, о чём книга

Влада Ольховсая, автор книги:

Эта книга – смесь детектива и мистики. Интересна она в первую очередь молодой аудитории, но и, думаю, тем, кто постарше, она тоже придется по вкусу. Это история о том, что по минским улицам наравне с обычными людьми порой ходят персонажи из мифов, легенд и чувствуют здесь себя вполне комфортно. Однако один из них, турист из Японии, неожиданно пропадает. И искать его берутся переводчица, приставленная к нему, и стажер из градстражи – это отделение милиции, которое занимается проблемами нелюдей.

В чем особенность книги – подробнее в видеоматериале.