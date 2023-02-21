Прямой эфир

Дзяржпагранкамітэт: польскі накірунак застаецца самым загружаным на выезд у ЕС

21 февраля 2023 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польскі накірунак застаецца самым загружаным на выезд у ЕС. Цікава, што ў чарзе да пункта пропуску «Кукурыкі» цяпер стаяць 250 фур, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Дзяржпагранкамітэт: польскі накірунак застаецца самым загружаным на выезд у ЕС-1

Пасля 21:00 дасягнуць мэты змогуць толькі машыны, якія зарэгістраваны ў ЕС. Варшава ўводзіць абмежаванні для карыстальнікаў гэтым міжнародным калідорам. Тлумачаць польскія ўлады такі крок ранейшымі захадамі Беларусі. Як вядома, у адказ на закрыццё пункта пропуску «Баброўнікі», быў спынены рух польскіх перавозчыкаў праз літоўскі і латвійскі накірунак нашай мяжы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У Полацку напярэдадні свята Дня абаронцы Айчыны навучэнцам прапанавалі прайсці школу мужнасці
21 февраля 2023 09:01

У Полацку напярэдадні свята Дня абаронцы Айчыны навучэнцам прапанавалі прайсці школу мужнасці

Усе пацярпелыя ў ДТЗ пад Смалявічамі пераведзены ў бальніцы Мінска і вобласці
21 февраля 2023 07:54

Усе пацярпелыя ў ДТЗ пад Смалявічамі пераведзены ў бальніцы Мінска і вобласці

Амаль 10 тысяч квадратных метраў дарог мясцовага значэння адрамантавалі ў Гомельскай вобласці
21 февраля 2023 06:44

Амаль 10 тысяч квадратных метраў дарог мясцовага значэння адрамантавалі ў Гомельскай вобласці