Дзяржпагранкамітэт: польскі накірунак застаецца самым загружаным на выезд у ЕС

Польскі накірунак застаецца самым загружаным на выезд у ЕС. Цікава, што ў чарзе да пункта пропуску «Кукурыкі» цяпер стаяць 250 фур, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Польскі накірунак застаецца самым загружаным на выезд у ЕС. Цікава, што ў чарзе да пункта пропуску «Кукурыкі» цяпер стаяць 250 фур, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Пасля 21:00 дасягнуць мэты змогуць толькі машыны, якія зарэгістраваны ў ЕС. Варшава ўводзіць абмежаванні для карыстальнікаў гэтым міжнародным калідорам. Тлумачаць польскія ўлады такі крок ранейшымі захадамі Беларусі. Як вядома, у адказ на закрыццё пункта пропуску «Баброўнікі», быў спынены рух польскіх перавозчыкаў праз літоўскі і латвійскі накірунак нашай мяжы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!