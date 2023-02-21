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КГК открыл горячую линию по вопросам оказания услуг операторами сотовой связи

21 февраля 2023 10:33
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Комитет государственного контроля Республики Беларусь объявил о работе горячей телефонной линии, куда граждане смогут сообщить о нарушениях со стороны операторов сотовой связи. 

В поле зрения КГК – качество оказываемых операторами услуг и их стоимость. В профильном ведомстве просят сообщать о фактах необоснованного списания денег, подключения несогласованных дополнительных услуг, нарушениях в вопросах гарантийного обслуживания. 

Короткий номер 191 доступен для звонков по 10 марта. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (с перерывом с 13:00 до 14:00). 

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# Комитет госконтроля # общество

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