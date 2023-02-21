Па справе аб ДТЗ пад Смалявічамі прызначана вялікая колькасць экспертыз

Навіны Беларусі. Па справе аб ДТЗ пад Смалявічамі прызначаная вялікая колькасць экспертыз. Яны адкажуць на галоўнае пытанне: што прывяло да аварыі, у якой загінулі 11 чалавек яшчэ 9 атрымалі траўмы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

У панядзелак, 20 лютага, на дзявятым кіламетры аўтадарогі Смалявічы – Шацк адбылося лабавое сутыкненне маршруткі і гружанага пяском МАЗа. Узбуджана крымінальная справа. Усе пацярпелыя цяпер дастаўлены ў клінікі Мінска і вобласці. Сярод іх ёсць і дзяўчынка – яна знаходзіцца ў РНПЦ дзіцячай хірургіі.