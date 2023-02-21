Прямой эфир

Па справе аб ДТЗ пад Смалявічамі прызначана вялікая колькасць экспертыз

21 февраля 2023 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Па справе аб ДТЗ пад Смалявічамі прызначаная вялікая колькасць экспертыз. Яны адкажуць на галоўнае пытанне: што прывяло да аварыі, у якой загінулі 11 чалавек яшчэ 9 атрымалі траўмы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Па справе аб ДТЗ пад Смалявічамі прызначана вялікая колькасць экспертыз-1

У панядзелак, 20 лютага, на дзявятым кіламетры аўтадарогі Смалявічы – Шацк адбылося лабавое сутыкненне маршруткі і гружанага пяском МАЗа. Узбуджана крымінальная справа. Усе пацярпелыя цяпер дастаўлены ў клінікі Мінска і вобласці. Сярод іх ёсць і дзяўчынка – яна знаходзіцца ў РНПЦ дзіцячай хірургіі.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария в Минской области # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзяржпагранкамітэт: польскі накірунак застаецца самым загружаным на выезд у ЕС
21 февраля 2023 10:04

Дзяржпагранкамітэт: польскі накірунак застаецца самым загружаным на выезд у ЕС

У Полацку напярэдадні свята Дня абаронцы Айчыны навучэнцам прапанавалі прайсці школу мужнасці
21 февраля 2023 09:01

У Полацку напярэдадні свята Дня абаронцы Айчыны навучэнцам прапанавалі прайсці школу мужнасці

Усе пацярпелыя ў ДТЗ пад Смалявічамі пераведзены ў бальніцы Мінска і вобласці
21 февраля 2023 07:54

Усе пацярпелыя ў ДТЗ пад Смалявічамі пераведзены ў бальніцы Мінска і вобласці