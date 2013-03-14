В Червенском районе мать, родившая и воспитавшая 7 детей, рискует оказаться под открытым небом

Новости Беларуси. Суд лишил многодетную мать крыши над головой. Женщина, родившая и воспитавшая семерых детей, рискует оказаться под открытым небом. Ее выселяют без предоставления другого жилья.

Людмила Александровна с трепетом перелистывает альбомы. Здесь она хранит все грамоты своих детей. А вот и фотографии, на которых вся семья в сборе: шестеро сыновей, дочь, она и супруг.

В деревню Черноградь они переселись полтора года назад. Мужу предложили работу в местном хозяйстве, предоставили и жилье. Правда, создавать очаг в новом доме женщине пришлось одной. Глава семьи стал злоупотреблять спиртным, а потом и вовсе все бросил и уехал в другой поселок.

Людмила Карканица, многодетная мать:

Мы его лишили на этом основании родительских прав. Давали шанс человеку, но…

Она осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми на руках. Тимофей и Надя учатся в школе. Старшие уже самостоятельные. Трое сыновей живут и работают в Минске, еще двое – студенты, учатся в колледже. К трудностям многодетной маме не привыкать, но когда возник вопрос о лишении крыши над головой, то женщина растерялась.

Людмила Карканица, многодетная мать:

В шалаш, в лес. Больше некуда.

Администрация хозяйства подала исковое заявление в суд. Так называемый служебный дом используется не по назначению. В агрогородке и так не хватает жилья для рабочих с семьями, а тут заветные квадраты занимает семья, в которой никто к сельхозпредприятию отношения не имеет.

Галина Новик, заместитель директора сельхозпредприятия:

Мы понимаем, что мать приехала, у нее двое несовершеннолетних детей. Но хозяйство вынуждено было сделать так, чтобы подать в суд о ее выселении, потому что никто в хозяйстве не работает.

Решение, которое принял суд накануне, поверг Людмилу Александровну в шок – ее намерены выселить, причем без предоставления другого жилья. Органы опеки успокаивают: женщину на улице не оставят. К ней, как маме, претензий нет: дети всегда досмотрены, одеты и накормлены. А главное, подростки хоть и растут без отца, но чувствуют себя в семье.

Дети:

Мама хорошая, мы ее любим. Братья с невестами каждые субботу и воскресенье приезжает.

Анжела Петровская, главный спеуиалист отдела образования Червенского райисполкома:

Отделом образование готовится ходатайство на имя председателя Червенского райисполкома Маху Ивана Петровича с просьбой рассмотреть вопрос о сохранении данного жилья за этой семьей или же предоставлении, по возможности, им другого жилого помещения.

Вердикт суда еще не окончательный. У Людмилы Александровны есть 10 дней, чтобы обжаловать суровое решение.