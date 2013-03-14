Новости Беларуси. Трудности перевода. Минчанка уверена, что после смены паспорта в ее новой фамилии допустили сразу четыре ошибки. Теперь женщине придется оформлять «документ № 1» по новой?

Развод и девичья фамилия. Валентина Владимировна решила просто поменять паспорт, а стала практически другим человеком. По крайней мере, в «документе № 1». Женщина уверена: в фамилии «Григорьева», доставшейся ей от отца и переведенной на латиницу, допущены сразу четыре ошибки.

Валентина Григорьева:

Сейчас по-латински я Храйхориева.

Такого сюрприза на странице 33 женщина не ожидала. Тем более, как признается сама, бланк заполняла под руководством специалиста. Пенсионерка уверена: такая транслитерация может в дальнейшем обернуться сложностями. А вот в паспортном столе в ситуации ничего страшного не видят.

Валентина Григорьева:

Мне сказали, что я очень придираюсь. Но для меня это очень важно, потому что мой отец носил фамилию.

Почему латинский вариант фамилии может изменить ее до неузнаваемости? Разберемся в ситуации.

При подаче заявления на получение паспорта гражданину выдается формуляр. Внимание к графе с данными: имя и фамилия прописываются на русском и белорусском языках. В этой же строке, по желанию, указывается свой вариант на латинице. Многие это игнорируют. И вот – тот самый подводный камень.

Светлана Иванова, заместитель начальника отдела управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

Если гражданин не заполняет данную графу английскими буквами по своему желанию, то перевод фамилии и имени осуществляется автоматически с белорусского языка, в соответствии с инструкцией Международной организации гражданской авиации.

А теперь к частному случаю. Берем бланк нашей героини. В графе, которая по желанию, пусто. На форме – подпись «согласна».

Светлана Иванова, заместитель начальника отдела управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

Она косвенно подтвердила свое согласие на автоматический перевод с белорусского языка.

Последнее слово – за машиной: автоматический перевод. Корректен ли он с толчки зрения лингвистики? И здесь следует учитывать национальные особенности белорусского языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Вдовичев, доцент кафедры теории и практики перевода № 1 Минского государственного лингвистического университета:

В данном случае используется как раз не транслитерация, а транскрипция, потому что фрикативная буква «г», так называемая белорусская выбухная, передается через буку «h».

Как любят шутить паспортисты, если бы великий классик, автор «Ревизора», жил в наше время, то в белорусской версии звучал как не Гоголь, а Хохол или, скажем, Хохол. Если, конечно же, не указал бы свой вариант фамилии на латинице.