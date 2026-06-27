Сотрудники МВД усилили наряды в местах массового отдыха белорусов из-за аномальной жары

Максимальный красный уровень опасности объявлен на 28 июня в Беларуси из-за аномальной жары. По югу страны столбики термометров взлетят до рекордных 38 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МВД усилили наряды в местах массового отдыха белорусов. Совместно с МЧС, ОСВОД, добровольными дружинами проводят рейды. В работе используют, в том числе, квадрокоптеры. Граждан призывают соблюдать правила поведения у воды. Не оставлять детей без присмотра.

Кирилл Пашкевич, заместитель начальника управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Каждый родитель должен найти время еще раз объяснить детям, как вести себя на воде. Напомнить, что до 14 лет купание возможно только под контролем взрослых и в разрешенных для этого местах. Соблюдение установленных требований позволит избежать неприятностей и сделать отдых безопасным.

На усиленное патрулирование лесов перешла Гослесохрана. Дежурят, в том числе, руководители и главные лесничие лесхозов, а также областных лесохозяйственных объединений. Лесопожарные команды и бригады лесхозов находятся в состоянии повышенной готовности. Гослесохрана усиливает также разъяснительную работу с населением.