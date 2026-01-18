Выставку «Моя Беларусь» посетили более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч человек всего за месяц окунулись в эту атмосферу. Именно столько посетителей побывали на масштабной выставке «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году она стала еще более интерактивной, яркой и максимально высокотехнологичной. Изменились дизайн и конфигурация экспозиционного пространства, которое включает три части – зону культурных проектов, отраслевые экспозиции, а также фотозоны и инсталляции.

Основная экспозиция включает 8 тематических блоков, отражающих акценты в развитии нашей страны на пятилетку с упором на передовые решения в ключевых отраслях экономики. VR-путешествия, интерактивные зоны для детей и взрослых, мастер-классы на локациях, экологические инсталляции, звуковые пейзажи, исследовательские станции, насыщенная культурная программа и многое другое ожидает гостей проекта. Сюда приходят целыми семьями, чтобы заново открыть для себя знакомые места и почувствовать неразрывную связь поколений. Выставка «Моя Беларусь» в Минском международном выставочном центре будет работать по 23 февраля.