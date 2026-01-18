«Приходил ко мне на грудь» – белорус рассказал, как кот вылечил больное сердце
Наличие домашнего животного у человека сокращает риск инфаркта, стресса и артериального давления. О том, как наши четвероногие друзья помогают нам справится не только со стрессом, но и какими-то недугами, залечить душевные раны, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
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Наталья Надольская, ведущая:
Я знаю, что ваш питомец вылечил вам сердце в прямом смысле слова. Какие у вас были проблемы с сердцем?
Сергей Жебин, хозяин кота:
Не то, что уже совсем у меня были проблемы такие большие, но у меня сердце болело действительно очень. Когда я переехал на новую квартиру, то есть у меня был синдром страха такого боязни умереть. Болело очень сердце. Когда я ложился спать, кот, Морисей его зовут, всегда приходил ко мне на грудь и в области сердца ложился. Прошло, наверное, недели две-три, когда он лежал. Он лежит, мурлычет. Звук мурлыканья – постоянно мне здесь резонировало. Спустя это время я уже почувствовал облегчение. То есть я уже не слышал коликов, этой зажатости в сердце.
Михаил Свито, ведущий:
Говорят, они чувствуют все.
Сергей Жебин:
Они чувствуют. То есть они обходят больные места. Они у человека чувствуют. Он меня обходит несколько раз, может обходить кругами. Вокруг меня обойти и потом лечь на то место, которое болит. Я колено повредил свое, на лыжах катался. Он сейчас ложится у меня всегда в ногах возле колена.
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