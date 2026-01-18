«Приходил ко мне на грудь» – белорус рассказал, как кот вылечил больное сердце

Наличие домашнего животного у человека сокращает риск инфаркта, стресса и артериального давления. О том, как наши четвероногие друзья помогают нам справится не только со стрессом, но и какими-то недугами, залечить душевные раны, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

«Стимулирует желание ребенка двигаться» – какие методы канистерапии применяют для лечения ДЦП

Наталья Надольская, ведущая:

Я знаю, что ваш питомец вылечил вам сердце в прямом смысле слова. Какие у вас были проблемы с сердцем?