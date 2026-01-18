«Стимулирует желание ребёнка двигаться» – какие методы канистерапии применяют для лечения ДЦП

Елена Титовец, психолог, инструктор по иппотерапии:

У нас японские хины. Одно из направлений реабилитации – это канистерапия. Так вот, это девочка, ей уже девять лет. В своем время, буквально недавно еще, она работала с детьми с особенностями. Мы говорим сейчас не только про детей с аутизмом, потому что это все-таки активные дети. Что делать, когда это ребенок ДЦП? То есть там у ребенка страх рождается впереди. Ребенок боится больших игрушек, не только что большое животное, в том числе собака. Так вот, Есения сама залазит на коляску, лежит на руках у девочки. Девочка, естественно, пытается гладить. Движения естественные, непринужденные. Там, где были контрактуры – обычным образом ребенок начинает двигаться, потому что стимул идет изнутри. То есть животное помогает, стимулирует желание ребенка двигаться. Идет взаимодействие. Те, которые могут ходить – значит, они могут пройти с этой собачкой. Могут покормить, погладить. Не только погладить. Ведь существуют разные щетки. Она прекрасная лежит, сидит. То есть она спокойно сейчас находится. Она так может лежать, сидеть час, два.

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