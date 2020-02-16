«Браку не нужны качели между адом и раем». Психолог поделилась личными секретами счастливого брака

Новости Беларуси. Что еще принесла нам уходящая неделя? 14 февраля, День святого Валентина, обилие розового и красного цветов, сердечек, херувимов или амуров (кому как больше нравится), пожеланий, сообщили в программе «Неделя». И хочется верить, что любви, любви искренней и всепоглощающей, которая не ограничивается одним днем в году и без которой, в общем-то, жизнь не имеет смысла.

Несмотря на то, что День святого Валентина – праздник не то чтобы характерный для наших широт, упустить информационный повод было бы непростительно. Информационный повод, чтобы поговорить о семьях, которые, как известно, счастливы одинаково, а вот несчастны по-своему.

Да, институт брака, без сомнения, претерпевает изменения. Но неизменными остаются чувства, которые заставляют двух людей быть рядом в горе и радости, в болезни и здравии. Вне зависимости от всех перипетий судьбы. Ксения Худолей – о тех, кто вместе.

Ксения Худолей, корреспондент:

С любимыми не расставайтесь. По иронии судьбы этому всем известному напутствию следует лишь половина белорусских новобрачных. Несколько штампов в паспорте теперь не брак документа, а настоящий тренд. Впрочем, наша история немного о другом.

Приятное волнение, белое платье, кольца и сентиментальность родных. Такую классическую свадьбу белорусы давно перехитрили. Теперь в тренде подводная женитьба, герои мультфильмов под венцом, а вместо лимузинов – велосипеды и гироскутеры. Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника Но это только тогда, когда до свадьбы вообще доходит.

Ирина Целиковец, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси:

В 2019 году зарегистрировано браков более 62 тысяч, разводов было более 9 тысяч. Если сравнивать со статистикой 2018 года, остается на таком же уровне. Причины многообразные, в том числе супружеская неверность, отсутствие совместных детей. Либо дети выросли, и интерес друг к другу пропал.

Эти цифры не говорят о наличии или отсутствии любви, скорее заставляют вернуться к латинскому «О времена, о нравы!» На что же сетовать в белорусском брачном вопросе, до конца непонятно даже специалистам. Мы в десятке стран мира, где на развод пары идут практически также охотно, как и в ЗАГС. Статистически лучше ситуация обстоит там, где традиции достаточно консервативны, а, чтобы подать на развод, пара должна, к примеру, прожить несколько лет вместе, оплатить дорогостоящую процедуру расставания или сначала доказать супружескую измену в суде.

Все это современная огранка проблемы, с которой Диана Балыко хорошо знакома. Автору нескольких десятков книг по психологии отношений и НЛП можно верить хотя бы потому, что ее собственному браку вот уже 20 лет.

Диана Балыко, психолог, писатель:

Конечно, я, как каждый человек, бываю не в ресурсе, бываю в плохом настроении, повышаю голос, вспоминаю какие-то обиды, но это все точечно. А глобально, как бы мы ни обижались друг на друга, зарплата принесена домой, а дома сварен борщ.

У пары двое детей, совершенно разные интересы и тысячи причин любить. Эту семью можно назвать современной или даже прогрессивной: детям не запрещают самостоятельно выбирать занятия и увлечения, а взрослым – быть слегка взбалмошными и несерьезными. И, конечно, за семейным благополучием вот уже два десятка лет стоят свои правила.

Денис Лубенцов:

Очень важно ценить друг друга за те маленькие и большие дела, которые совершаются на благо семьи, за те знаки внимания, которые близкие оказывают.

Диана Балыко:

У нас не бывает такого, чтобы мы друг с другом не разговаривали или кто-то ввел какие-то экономические санкции или продуктовые санкции, кто-то закрыл холодильник на замок и перестал готовить. Настроение изменится, а послевкусие от борща останется.

Подобным брачным лайфхакам следуют далеко не все. Гораздо проще проблему обойти или вовсе убежать. Именно такие «побеги» потом и суммируются в статистике разводов. Так в чем секрет балансировки между вечной любовью и разбитой посудой?