«99,9% благополучия в семье зависит от женщины, если муж не идиот». Как прожить в браке до золотой свадьбы?
Новости Беларуси. Да, институт брака, без сомнения, претерпевает изменения. Но неизменными остаются чувства, которые заставляют двух людей быть рядом в горе и радости, в болезни и здравии, сообщили в программе «Неделя».
– Вот спросите у него, любит ли он меня или нет.
– Любите?
– Что ты отвечаешь всегда?
– Да, люблю.
Супруги Поляковы от современной молодежи, мягко говоря, в шоке. В январе 2020-го Галина Владимировна и Анатолий Иванович справили золотую свадьбу. Ровно через 50 лет они вернулись в тот же ЗАГС, чтобы опровергнуть миф о том, что любовь живет три года.
Галина Полякова:
Не била посуда ни разу. Не было венецианского стекла у нас. Мы просто живем. А он меня ни разу не бил, потому что уважение. Единственная проблема наша – 50 лет мы не можем решить, кому же больше повезло.
Историю своего знакомства они помнят в мелочах и полвека спустя. Он видный блондин, к тому же весьма умен. Она – спортсменка, комсомолка и, безусловно, красавица. Их знакомство в турпоходе не предвещало умопомрачительного романа.
Галина Полякова:
И они начали ставить с другом палатки. Ну, как же я устою? Говорю: так не то, так не то. А он так держит топор и говорит тихо: «Гена, убери, иначе я ее прибью сейчас».
Но уже через 13 дней он приехал за ней из России. Не говоря родителям и слова, молодые расписались. И с этого момента стали семьей в горести и в радости, в болезни и в здравии. И хотя слово «лайфхак» для пары чужеродно, несколько секретов долгого и счастливого брака они все же берегут для тех, что хочет «раз и навсегда».
Галина Полякова:
99,9 % благополучия в семье зависит от женщины, если муж не идиот. Я вижу, что муж не идиот, значит от тебя 99,9 %. Для того, чтобы была твоя жизнь хороша, никогда, запомни, никогда ты как женщина не должна ставить свое «я» мужу.
Не слушать обиду, смотреть в глубину,
Быть добрым со всеми, но выбрать – одну…
Жалеть беззащитных и верить в мечту,
Уметь в каждом дне находить красоту…
И сколько вращается шар голубой,
Я буду, я буду, я буду с тобой!