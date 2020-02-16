«99,9% благополучия в семье зависит от женщины, если муж не идиот». Как прожить в браке до золотой свадьбы?

Новости Беларуси. Да, институт брака, без сомнения, претерпевает изменения. Но неизменными остаются чувства, которые заставляют двух людей быть рядом в горе и радости, в болезни и здравии, сообщили в программе «Неделя». – Вот спросите у него, любит ли он меня или нет.

– Любите?

– Что ты отвечаешь всегда?

– Да, люблю.

Супруги Поляковы от современной молодежи, мягко говоря, в шоке. В январе 2020-го Галина Владимировна и Анатолий Иванович справили золотую свадьбу. Ровно через 50 лет они вернулись в тот же ЗАГС, чтобы опровергнуть миф о том, что любовь живет три года.

Галина Полякова:

Не била посуда ни разу. Не было венецианского стекла у нас. Мы просто живем. А он меня ни разу не бил, потому что уважение. Единственная проблема наша – 50 лет мы не можем решить, кому же больше повезло.

Историю своего знакомства они помнят в мелочах и полвека спустя. Он видный блондин, к тому же весьма умен. Она – спортсменка, комсомолка и, безусловно, красавица. Их знакомство в турпоходе не предвещало умопомрачительного романа.

Галина Полякова:

И они начали ставить с другом палатки. Ну, как же я устою? Говорю: так не то, так не то. А он так держит топор и говорит тихо: «Гена, убери, иначе я ее прибью сейчас».

Но уже через 13 дней он приехал за ней из России. Не говоря родителям и слова, молодые расписались. И с этого момента стали семьей в горести и в радости, в болезни и в здравии. И хотя слово «лайфхак» для пары чужеродно, несколько секретов долгого и счастливого брака они все же берегут для тех, что хочет «раз и навсегда».

Галина Полякова:

99,9 % благополучия в семье зависит от женщины, если муж не идиот. Я вижу, что муж не идиот, значит от тебя 99,9 %. Для того, чтобы была твоя жизнь хороша, никогда, запомни, никогда ты как женщина не должна ставить свое «я» мужу.