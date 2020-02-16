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«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»

16 февраля 2020 23:29
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Новости Беларуси. Белорусские производители покоряют международную выставку «Продэкспо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вся представленная на конкурсе-дегустации этого форума продукция Минского завода виноградных вин отмечена наградами. У лидера отрасли – сразу три золота!

Чем берем российскую выставку продовольствия, расскажем в репортаже.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-1

100 тысяч квадратных метров площадей крупнейшего московского выставочного центра, более 90 % самых заметных игроков отраслевого рынка. О «Продэкспо» не зря говорят: если здесь не представлена ваша продукция, скорее всего, ее еще просто не существует в природе. Те, кто уже прочно занял свою нишу – обязательный участник. В 2020 году на выставке в Москве представлено 69 стран – это более 2400 производителей. Участие в форуме помогает компаниям лучше изучить рынок региона, увеличить объемы продаж и расширить географию сбыта, презентовать свою продукцию и заключить выгодные контракты.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-4

Минский завод виноградных вин на этом представительном международном форуме не просто традиционный участник, но и соперник для самых известных производителей. Все они сходятся на площадке дегустационного конкурса «Продэкспо». Наше предприятие, сказали бы знатоки, в этом году пошло на большой риск: на конкурс Минский завод виноградных вин поставил несколько новинок производства. Это еще не раскрученные на мировых рынках продукты, но традиции их изготовления в Беларуси хранили веками.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-7

Иван Троцкий, генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин»:
Мы смогли возродить национальные, исконно белорусские напитки. И золото «Дубняка» сегодня на выставке, национального белорусского напитка, – хорошее тому подтверждение.

И первый «выход в свет» новой продукции от Минского завода виноградных вин оказался исключительно удачным. Золотых медалей удостоены «Дубняк» и «Налибоки. Льняная». Медаль высшего достоинства также у советского шампанского «Premium» выдержанное брют.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-10

Наши белорусские друзья, Минский завод виноградных вин: настойка горькая «Дубняк» – золотая медаль, водка особая «Налибоки. Льняная» – золотая медаль, водка особая «Сваяк. Green reserve» – серебряная медаль, «Советское шампанское брют» – золотая медаль. Браво!

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-13

Белорусы, конечно, знали, что другой оценки их продукции быть и не может. В Брестском филиале компании организовано самое современное производство, которое за счет многоступенчатой инновационной системы фильтрации продукции и высокотехнологичного цикла подготовки воды позволяет выпускать качественные напитки. Также создан цех по производству ароматных спиртов, работающий исключительно на натуральном сырье. Производство сертифицировано по самым строгим мировым стандартам качества.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-16

Это оценили и члены жюри «Продэкспо», а они уж знают в этом толк. Ведь судьи конкурса имеют квалификацию международной школы виноделия со штаб-квартирой в Лондоне.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-19

Александр Зайцев, председатель дегустационной комиссии конкурса «Продэкспо»:
Замечательное выступление. Завод создал модную коллекцию направления ботаникал. Это «Налибоки. Льняная», «Сваяк. Green reserve» и горькая настойка «Дубняк». Замечательные. Вкус очень сбалансированный и яркий одновременно. Это сложно сделать, поверьте мне. Но заводу это удалось, и я с удовольствием их поздравляю.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-22

Нынешние награды «Продэкспо» для Минского завода виноградных вин не первые. Всего на счету предприятия более 300 медалей и дипломов важнейших международных конкурсов и дегустаций. Но это не повод сбавлять обороты. Активная работа на международных выставках и конкурсах, грамотная маркетинговая стратегия и целенаправленная деятельность экспортного отдела предприятия приносят весомые плоды.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-25

В 2019 году Минский завод виноградных вин стабильно наращивал экспортные поставки и укреплял позиции на внешних рынках. Значительно возросли поставки в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Турцию, Литву. И география постоянно расширяется.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-28

Иван Троцкий:
В конце минувшего года мы смогли отгрузить нашу продукцию в Венесуэлу. Это уже вторая страна в Южной Америке после Чили, где продается наша продукция. А в декабре провели переговоры с компанией из Новой Зеландии, и уже в январе первые партии нашего крепкого алкоголя были отправлены в эту страну.

К слову, это уже 27-я страна в нашем экспортном портфеле. Отгрузки и поиски новых клиентов продолжаются. Сегодня каждая четвертая бутылка нашей продукции отгружается на экспорт.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-31

И это тоже объяснимо: на минском заводе компании, где производят винодельческую продукцию, используют передовые технологии. Предприятие первым в стране начало использовать технологию холодного розлива, которая обеспечивает сохранение всех свойств винодельческого продукции без термической обработки. Уникальная технология – производство игристого методом индивидуальной шампанизации в акратофорах согласно требованиям государственного стандарта 1937 года. Это разработка директора Ивана Троцкого, единственного в Беларуси доктора технических наук, получившего ученую степень в сфере виноградного виноделия.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-34

Качество игристого в свое время высоко оценили актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, имеющие непосредственное отношение к виноделию.

«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»-37

И на «Продэкспо» у советского шампанского «Premium» выдержанное брют заслуженное золото, а у Минского завода виноградных вин – заказы от зарубежных покупателей.

*На правах рекламы

# Реклама # общество # Иван Троцкий # Александр Зайцев # Фотофакт

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