«Смогли возродить исконно белорусские напитки». Чем белорусы удивляли на «Продэкспо-2020»

Новости Беларуси. Белорусские производители покоряют международную выставку «Продэкспо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вся представленная на конкурсе-дегустации этого форума продукция Минского завода виноградных вин отмечена наградами. У лидера отрасли – сразу три золота! Чем берем российскую выставку продовольствия, расскажем в репортаже.

100 тысяч квадратных метров площадей крупнейшего московского выставочного центра, более 90 % самых заметных игроков отраслевого рынка. О «Продэкспо» не зря говорят: если здесь не представлена ваша продукция, скорее всего, ее еще просто не существует в природе. Те, кто уже прочно занял свою нишу – обязательный участник. В 2020 году на выставке в Москве представлено 69 стран – это более 2400 производителей. Участие в форуме помогает компаниям лучше изучить рынок региона, увеличить объемы продаж и расширить географию сбыта, презентовать свою продукцию и заключить выгодные контракты.

Минский завод виноградных вин на этом представительном международном форуме не просто традиционный участник, но и соперник для самых известных производителей. Все они сходятся на площадке дегустационного конкурса «Продэкспо». Наше предприятие, сказали бы знатоки, в этом году пошло на большой риск: на конкурс Минский завод виноградных вин поставил несколько новинок производства. Это еще не раскрученные на мировых рынках продукты, но традиции их изготовления в Беларуси хранили веками.

Иван Троцкий, генеральный директор ЗАО «Минский завод виноградных вин»:

Мы смогли возродить национальные, исконно белорусские напитки. И золото «Дубняка» сегодня на выставке, национального белорусского напитка, – хорошее тому подтверждение. И первый «выход в свет» новой продукции от Минского завода виноградных вин оказался исключительно удачным. Золотых медалей удостоены «Дубняк» и «Налибоки. Льняная». Медаль высшего достоинства также у советского шампанского «Premium» выдержанное брют.

Наши белорусские друзья, Минский завод виноградных вин: настойка горькая «Дубняк» – золотая медаль, водка особая «Налибоки. Льняная» – золотая медаль, водка особая «Сваяк. Green reserve» – серебряная медаль, «Советское шампанское брют» – золотая медаль. Браво!

Белорусы, конечно, знали, что другой оценки их продукции быть и не может. В Брестском филиале компании организовано самое современное производство, которое за счет многоступенчатой инновационной системы фильтрации продукции и высокотехнологичного цикла подготовки воды позволяет выпускать качественные напитки. Также создан цех по производству ароматных спиртов, работающий исключительно на натуральном сырье. Производство сертифицировано по самым строгим мировым стандартам качества.

Это оценили и члены жюри «Продэкспо», а они уж знают в этом толк. Ведь судьи конкурса имеют квалификацию международной школы виноделия со штаб-квартирой в Лондоне.

Александр Зайцев, председатель дегустационной комиссии конкурса «Продэкспо»:

Замечательное выступление. Завод создал модную коллекцию направления ботаникал. Это «Налибоки. Льняная», «Сваяк. Green reserve» и горькая настойка «Дубняк». Замечательные. Вкус очень сбалансированный и яркий одновременно. Это сложно сделать, поверьте мне. Но заводу это удалось, и я с удовольствием их поздравляю.

Нынешние награды «Продэкспо» для Минского завода виноградных вин не первые. Всего на счету предприятия более 300 медалей и дипломов важнейших международных конкурсов и дегустаций. Но это не повод сбавлять обороты. Активная работа на международных выставках и конкурсах, грамотная маркетинговая стратегия и целенаправленная деятельность экспортного отдела предприятия приносят весомые плоды.

В 2019 году Минский завод виноградных вин стабильно наращивал экспортные поставки и укреплял позиции на внешних рынках. Значительно возросли поставки в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Турцию, Литву. И география постоянно расширяется.

Иван Троцкий:

В конце минувшего года мы смогли отгрузить нашу продукцию в Венесуэлу. Это уже вторая страна в Южной Америке после Чили, где продается наша продукция. А в декабре провели переговоры с компанией из Новой Зеландии, и уже в январе первые партии нашего крепкого алкоголя были отправлены в эту страну. К слову, это уже 27-я страна в нашем экспортном портфеле. Отгрузки и поиски новых клиентов продолжаются. Сегодня каждая четвертая бутылка нашей продукции отгружается на экспорт.

И это тоже объяснимо: на минском заводе компании, где производят винодельческую продукцию, используют передовые технологии. Предприятие первым в стране начало использовать технологию холодного розлива, которая обеспечивает сохранение всех свойств винодельческого продукции без термической обработки. Уникальная технология – производство игристого методом индивидуальной шампанизации в акратофорах согласно требованиям государственного стандарта 1937 года. Это разработка директора Ивана Троцкого, единственного в Беларуси доктора технических наук, получившего ученую степень в сфере виноградного виноделия.

Качество игристого в свое время высоко оценили актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, имеющие непосредственное отношение к виноделию.