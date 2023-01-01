В Беларуси новогодняя ночь прошла без происшествий и ЧС

Новости Беларуси. Массовые гуляния прошли на более чем полутора тысячах праздничных площадках страны. И везде обошлось без ЧС и происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД уже успели поблагодарить жителей за это. Вместе с тем охрана общественного порядка и далее будет вестись в усиленном режиме.