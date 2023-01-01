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В Беларуси новогодняя ночь прошла без происшествий и ЧС

01 января 2023 10:34
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Новости Беларуси. Массовые гуляния прошли на более чем полутора тысячах праздничных площадках страны. И везде обошлось без ЧС и происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси новогодняя ночь прошла без происшествий и ЧС-1

В МВД уже успели поблагодарить жителей за это. Вместе с тем охрана общественного порядка и далее будет вестись в усиленном режиме.  

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# Новый год # общество # Фотофакт

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