В Беларуси намолотили второй миллион тонн зерна

Новости Беларуси. Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси. Это утро белорусские аграрии встретили с оптимистичным результатом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на круг в среднем получают 37 с небольшим центнеров – на 5 центнеров выше прошлогодних результатов на эту дату. Работать приходиться от зари и до первой вечерней росы, рационально используя каждую подходящую минуту. Жатва – командная работа, в ней главное – грамотно и своевременно все убрать, не допуская потерь. Уже по стране обмолочена четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми.