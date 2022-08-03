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В Беларуси намолотили второй миллион тонн зерна

03 августа 2022 07:32
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Новости Беларуси. Второй миллион тонн зерна намолочен в Беларуси. Это утро белорусские аграрии встретили с оптимистичным результатом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолотили второй миллион тонн зерна-1

Сейчас на круг в среднем получают 37 с небольшим центнеров – на 5 центнеров выше прошлогодних результатов на эту дату. Работать приходиться от зари и до первой вечерней росы, рационально используя каждую подходящую минуту. Жатва – командная работа, в ней главное – грамотно и своевременно все убрать, не допуская потерь. Уже по стране обмолочена четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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