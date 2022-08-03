В Беларуси усовершенствуют деятельность технопарков

Новости Беларуси. Деятельность технопарков совершенствуется в Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства. Документ призван улучшить условия развития инновационного предпринимательства в регионах, что позволит создать новые рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения касаются порядка создания научно-технологических комплексов. Новой редакцией предусмотрены экспертиза бизнес-проекта, условия регистрации резидентов технопарков и применение компенсирующих льгот. Установлен также порядок деятельности фондов инновационного развития технопарков на период с 2023 по 2027 год, в том числе источники их формирования, направления использования и условия ликвидации.