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Белгидромет: в ближайшие дни погода позволит увеличить темпы уборочной

03 августа 2022 06:32
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Новости Беларуси. Погода в ближайшие дни позволит увеличить темпы жатвы. Об этом сообщили в Белгидромете. По словам специалистов, условия на этой неделе будут складываться наилучшим образом для результативной уборки урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белгидромет: в ближайшие дни погода позволит увеличить темпы уборочной-1

Прошедшие в конце июля дожди увеличили содержание почвенной влаги. На фоне теплой погоды это будет способствовать быстрому росту и развитию корнеплодов, кукурузы и овощей. В разгаре уборка зерновых. По данным Минсельхозпрода, к 3 августа аграрии обработали более 20 % к уборочной площади. Намолот зерна приближается к 2 миллионам тонн. Урожай ожидается выше прошлогоднего, несмотря на то, что все работы в 2022 году из-за погоды идут позже обычного. При этом сев озимого рапса, который на подходе, сдвинуть нельзя. Поэтому сейчас во всех хозяйствах надо работать максимально слаженно и быстро, чтобы и нынешний урожай собрать, заложить основу будущего.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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