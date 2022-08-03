В Шабанах заканчивается реконструкция 36-й поликлиники

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается модернизация и строительство новых объектов здравоохранения. На стадии завершения реконструкция 36-й городской поликлиники в микрорайоне Шабаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительные работы начали здесь прошлой осенью. 7-этажный корпус претерпел капитальный ремонт. Кроме того, площадь здания расширилась. Обновленная поликлиника интегрированная. Рассчитана на 850 посещений в смену. Здесь будут обслуживать и взрослых, и детей. Это около 34 тысяч человек. Появится и новое оборудование. Ремонт медучреждения завершат в конце 2022 года.

Татьяна Соломонова, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Все направления, которые не работали, мы заменяем на новое оборудование. Здесь будут два аппарата рентгеновских на два и три рабочих места, здесь будут дополнительно установлены новые стоматологические установки. Будет также флюорограф заменен на новый. И, что касается физиоотделения, остальных узких специалистов, лор-места, офтальмология, ультразвуковая диагностика здесь тоже будут полностью подлежать замене.