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Более 70 упавших деревьев, повреждены кровли 16 домов. Последствия непогоды в Минской области

31 августа 2020 08:16
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Новости Беларуси. Вечером 30 августа по Минской области прошел грозовой фронт.  

Более 70 упавших деревьев, повреждены кровли 16 домов. Последствия непогоды в Минской области-1

Фото: МЧС

По информации МЧС, порывы ветра составляли до 18 метров в секунду. Из-за этого на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов были повреждены кровли 16 жилых домов.  

Более 70 упавших деревьев, повреждены кровли 16 домов. Последствия непогоды в Минской области-4

Фото: МЧС

В 31 населенном пункте и на трех молочно-товарных фермах было нарушено электроснабжение. 

Более 70 упавших деревьев, повреждены кровли 16 домов. Последствия непогоды в Минской области-7

Фото: МЧС

В 72 случаях деревья упали на проезжие части и частные подворья. Были проведены работы по распиловке и уборке упавших деревьев.  

Более 70 упавших деревьев, повреждены кровли 16 домов. Последствия непогоды в Минской области-10

Фото: МЧС

Более 70 упавших деревьев, повреждены кровли 16 домов. Последствия непогоды в Минской области-12

Фото: МЧС

Никто не пострадал. Ведутся восстановительные работы.   

Синоптики прогнозируют жару в последний день лета (читать далее).  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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