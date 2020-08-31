Более 70 упавших деревьев, повреждены кровли 16 домов. Последствия непогоды в Минской области

Новости Беларуси. Вечером 30 августа по Минской области прошел грозовой фронт.

Фото: МЧС

По информации МЧС, порывы ветра составляли до 18 метров в секунду. Из-за этого на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов были повреждены кровли 16 жилых домов.

Фото: МЧС

В 31 населенном пункте и на трех молочно-товарных фермах было нарушено электроснабжение.

Фото: МЧС

В 72 случаях деревья упали на проезжие части и частные подворья. Были проведены работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

Фото: МЧС

Фото: МЧС