Более 70 упавших деревьев, повреждены кровли 16 домов. Последствия непогоды в Минской области

Новости Беларуси. Вечером 30 августа по Минской области прошел грозовой фронт.
Новости Беларуси. Вечером 30 августа по Минской области прошел грозовой фронт.
Фото: МЧС
По информации МЧС, порывы ветра составляли до 18 метров в секунду. Из-за этого на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов были повреждены кровли 16 жилых домов.
Фото: МЧС
В 31 населенном пункте и на трех молочно-товарных фермах было нарушено электроснабжение.
Фото: МЧС
В 72 случаях деревья упали на проезжие части и частные подворья. Были проведены работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Никто не пострадал. Ведутся восстановительные работы.
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