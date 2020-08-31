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Президент Беларуси: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперёд

31 августа 2020 08:30
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Новости Беларуси. Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед.  

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 31 августа во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось.   

Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. 

Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения.  

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Валентин Сукало

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