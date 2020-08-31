Президент Беларуси: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперёд

Новости Беларуси. Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 31 августа во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось.

Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед.

Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения.