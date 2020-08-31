Председатель Белорусского союза офицеров: необходима госпрограмма патриотического воспитания населения

Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета «Белорусского союза офицеров»:

Назрела ситуация, когда необходимо в стране принимать государственную программу патриотического воспитания населения, причем акцент не на молодежи, а на населении. Потому что это наша страна. Сейчас мы видим, как многие общественные объединения сплотились вокруг Президента, сплотились вокруг нашей родины. Мы тут живем, здесь похоронены наши предки. Наши прадеды и деды эту страну отстаивали с оружием в руках от фашистской оккупации. Наши отцы эту страну восстанавливали с руин. Наше поколение замечательно тем, что мы впервые построили независимое государство. И чтобы мы его кому-то отдавали? Ну это просто нонсенс, такого быть не может. И надо на базе этих общественных платформ создать нормальную ситуацию в стране.