Прямой эфир

Председатель Белорусского союза офицеров: необходима госпрограмма патриотического воспитания населения

31 августа 2020 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В последнее время армейская тематика стала очень часто появляться в определенного рода СМИ, причем с явно негативным окрасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Белорусского союза офицеров: необходима госпрограмма патриотического воспитания населения-1

Для дискредитации армии используют различные психологические приемы. Как противостоять подобным деструктивным методам и повысить престиж службы, мы обсудили с председателем Белорусского союза офицеров.

Смотрите интервью с Сергеем Бобриковым на нашем канале 31 августа в вечернем выпуске новостей в 19:30.

Председатель Белорусского союза офицеров: необходима госпрограмма патриотического воспитания населения-4

Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета «Белорусского союза офицеров»:
Назрела ситуация, когда необходимо в стране принимать государственную программу патриотического воспитания населения, причем акцент не на молодежи, а на населении. Потому что это наша страна. Сейчас мы видим, как многие общественные объединения сплотились вокруг Президента, сплотились вокруг нашей родины. Мы тут живем, здесь похоронены наши предки. Наши прадеды и деды эту страну отстаивали с оружием в руках от фашистской оккупации. Наши отцы эту страну восстанавливали с руин. Наше поколение замечательно тем, что мы впервые построили независимое государство. И чтобы мы его кому-то отдавали? Ну это просто нонсенс, такого быть не может. И надо на базе этих общественных платформ создать нормальную ситуацию в стране.

# Армия Беларуси # общество # Сергей Бобриков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы работали первый раз по такой задаче». Завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении
31 августа 2020 07:13

«Мы работали первый раз по такой задаче». Завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать
31 августа 2020 07:04

Увидеть пещеру и водопад. О каких туристических местах Беларуси вы могли не знать

Автопробеги, заплывы и не только. В каких форматах проходят в Беларуси мирные митинги
31 августа 2020 06:18

Автопробеги, заплывы и не только. В каких форматах проходят в Беларуси мирные митинги