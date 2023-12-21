В Беларуси намерены улучшить качество медицинской помощи

Новости Беларуси. Еще одна тема не осталась сегодня, 21 декабря, без внимания в правительстве – здравоохранение. В этой сфере отмечаются положительные тенденции, но и проблемы остаются, хотя Президентом поставлена задача до Нового года устранить все до единого недостатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению главы государства были разработаны и приняты к реализации планы по устранению недоработок, выделены дополнительные средства, не обошлось без ряда кадровых решений. Пристальный надзор на местах был и со стороны созданной распоряжением Президента мониторинговой группы. По ее оценке, по-прежнему требуются усовершенствование подготовки специалистов, более пристальное внимание к эффективному использованию финансов при строительстве и оснащении клиник. Необходимо поднять планку и в контроле за качеством оказания медицинской помощи.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Обращалось внимание на доступность медицинской помощи, вне зависимости от места проживания наших жителей. Прежде всего это касалось села. Совместно с местными органами власти, с губернаторами, с мэром города Минска было уделено особое внимание первичному звену. В частности, фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, амбулатории. Проведена в полной мере ревизия и, прежде всего, улучшение материально-технической базы.