Белорусские медики переходят к массовому использованию отечественных коленных эндопротезов

В Беларуси переходят к массовому использованию отечественных эндопротезов колена. Очередная успешная операция прошла 21 декабря в 11-й городской больнице Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы помочь пациенту уверенно встать на ноги, работала сборная бригада опытных медиков сразу из нескольких клиник. В операционной присутствовали и разработчики. Все для того, чтобы в перспективе с учетом пожеланий медиков создать уже ревизионный эндопротез. К слову, белорусские изделия дешевле импортных аналогов, их производят из прочного материала – кобальт-хром-алюминиевого сплава. Такой эндопротез сможет прослужить около 15 лет.

Михаил Герасименко, директор ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедия»: На данный момент протезированием коленного сустава отечественного производства охвачены РНПЦ травматологии и ортопедии, Минская областная клиническая больница, 6-я и 11-я городские клинические больницы Минска. Сегодняшняя операцию уже 11-я.

Юрий Пильчук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением 11-й городской клинической больницы Минска:

Мы всегда впитываем в себя опыт передовой и нашей страны, и зарубежный опыт. Мы занимаемся имплантацией коленных суставов различных производителей. И белорусский коленный сустав показал себя с наилучшей стороны.

Активное внедрение белорусских эндопротезов в практику позволит сделать помощь пациентам доступнее. При этом закроет вопрос по очередям на проведение подобных операций. Напомним, решить эту проблему ранее поручил Президент. В 2024 году в медучреждения страны поступят порядка 2 тысяч эндопротезов коленного сустава отечественного производства.