Муковозчик: белорусы сохранили в себе советский строй, потому мы такие – со знаком качества

Очень нравится, когда люди не просто способны учиться, но умеют этим своим качеством пользоваться. Читайте здесь .

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Вы, быть может, удивитесь, но с моим старым знакомым, ныне творящим экстремизм Лявоном Вольским, мы по разные стороны мяжы пришли к одному выводу: белорусам так близок и Год качества, и «Знак качества», потому что была такая «новая историческая общность людей – советский народ».

Мы с вами говорили об этом неделю назад. И Лявон тоже написал про себя и свое окружение: «Народ жыве ў Савецкім Саюзе. Дзіўна – дзяржавы даўно няма, а народ – савецкі народ – ёсьць. Мала таго, на зьмену гэтым людзям прыходзяць новыя, маладзейшыя… І гэтыя «савецкія людзі», яны паўсюль аднолькавыя, што ў Рызе, што ў Вільні, што ў Бэрліне, што ў Нью-Ёрку, што ў Менску. Яны жывуць сярод нас, мы іх бачым, мы іх слухаем, мы разам зь імі глядзім старыя савецкія фільмы…»

Так и есть. Просто белорусы, так уж случилось, более других сохранили в себе этот «советский строй». Да, повезло нам и с нашим лидером сильнее, чем остальным. Потому мы и такие – «со знаком качества».